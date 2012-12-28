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Липецкая вечЁрка: погибшая в пожаре, ночные взрывы и как отметить День города
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29 минут назад

Липецкая вечЁрка: погибшая в пожаре, ночные взрывы и как отметить День города

Сегодня, 9 июля, стало известно сразу о нескольких погибших женщинах, липчане испугались взрывов, и опубликована программа Дня города.

Накануне вечером загорелась квартира на пятом этаже дома № 21 по улице Опытной. В огне  пожаре погибла 80-летняя женщина.

Чуть раньше по просьбе жителей дома на улице Невского, 1 участковый вскрыл квартиру их соседки, и обнаружил 61-летнюю женщину мертвой.

А утром, 8 июля, на дороге Хлевное-Липецк 24-летний водитель грузовика «Ситрак» сбил 37-летнюю женщину. От полученных травм она погибла.

Всю ночь в Липецкой области действовал желтый уровень опасности, который отменили только под утро.

«Наверное, сообщать об этом скоро не будут совсем, и информация перейдёт в разряд происшествий типа ДТП», — предположил комментатор.

«Интернета снова нет», — пожаловался И.

Во время желтого уровня в Липецке и Липецком округе раздались звуки похожие на взрывы. Правительство области сообщило: самолеты ВКС преодолевали звуковой барьер.

«Кто жил в 70-е, должен помнить, что подобные хлопки были днём и ночью, и никто на них не обращал внимания. Но в начале 80-х запретили полёты на сверхзвуке на малых и средних высотах, поэтому хлопки прекратились, т. к. с больших высот скачок уплотнения (как он правильно называется) до земли доходит сильно разряжённым, поэтому наша барабанная перепонка его не воспринимает. А что касается того, что гул от самолёта есть, а самого самолёта не видно, — так на то он и сверхзвук, звук ещё остался, а сам объект уже далеко», — разъяснил в комментарии к новости город Глупов.

Липчане, живущие рядом с ТРЦ «Октябрьский», минувшей ночью проснулись от  неожиданно завывшей противопожарной сигнализации. Пожарные примчались в магазин, огня не нашли. Тревога оказалась ложной.


«За пожарную сигнализацию пять баллов не услышать невозможно», — похвалила Люся.

Уже на следующей неделе в Липецке начнут отмечать День города. Программу можно посмотреть здесь.

16 июля на Зеленом острове состоится фестиваль бардов, его хедлайнером станет Олег Митяев. А 19 июля на площади Петра Великого споют «Иванушки International».

Держитесь! Завтра днем станет еще жарче. По прогнозам синоптиков,  столбики термометров могут подняться до +36 градусов.
вечЁрка
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