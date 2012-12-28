Желтый уровень действовал всю ночь

Желтый уровень «Воздушная опасность», введенный в Липецкой области в 22:53, был отменен в 06:27.По данным Минобороны РФ, ночью над девятью регионами России перехвачены 86 БПЛА самолетного типа, в том числе 52 над территориями соседних с Липецкой Воронежской, Курской, Орловской, Рязанской и Тульской областей.