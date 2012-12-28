Пенсионерка съездила на такси в Москву и отдала все свои деньги и драгоценности «на сохранность в Центробанк»
Пенсионерка съездила на такси в Москву и отдала все свои деньги и драгоценности «на сохранность в Центробанк»
Липецкая вечЁрка: в логу найден пропавший, велотрасса в переходе и зачем в парке рубят деревья
Происшествия
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39 минут назад
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Желтый уровень действовал всю ночь
По данным Минобороны РФ, ночью над девятью регионами России перехвачены 86 БПЛА самолетного типа, в том числе 52 над территориями соседних с Липецкой Воронежской, Курской, Орловской, Рязанской и Тульской областей.
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