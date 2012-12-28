Почему глава Липецка не смогла сдержать слез на сессии горсовета?

Сегодня в горсовете прошла особая сессия. Глава Липецка Евгения Уваркина отчиталась за пять лет своей работы в должности и эмоционально, не скрывая слез, попрощалась с депутатами коллегами по мэрии: вчера губернатор Игорь Артамонов предложил ей стать свои заместителем по исполнению в регионе нацпроектов. Евгения Уваркина предложение приняла.

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Глава Липецка не поставила ни себе, ни своей команде никаких оценок за прошедшую пятилетку. Ну, разве что за контроль над добросовестной работой «управляшек» — четверку с минусом. Таким образом, Евгения Уваркина позволила горсовету, своему коллективному работодателю, решать, справилась ли она, первая в истории Липецка женщина-мэр, с возложенными на нее задачами.Свой отчет глава города начала с базиса — экономики, сообщив, что по результатам прошлого года Липецк занял первое место в ЦФО по объему отгруженной продукции (959 млрд рублей — на 64% больше, чем в 2019-м). А ведь в 2020-2021 годах экономику стреножила эпидемия COVID-19, а с 2022 года на нее действуют СВО санкции Запада. Впрочем, на большую экономику влияние мэра, конечно, минимально. Разве что в собственной экономзоне, технопарке «Липецк», региональном операторе Фонда «Сколково», за пять лет создано 500 рабочих мест. Но если говорить о малом и среднем бизнесе, то количество его субъектов выросло за это время в два раза. В этой сфере с учетом самозанятых задействованы 97,6 тысячи человек — каждый пятый горожанин. А по числу заключенных соцконтрактов Липецк — лидер в России. В 2023 году доходы городского бюджета выросли до 24 млрд рублей — на 10 миллиардов больше, чем в первый год ее руководства городом. В этом году бюджет составил уже 25 миллиардов. «Это результат нашей совместной работы с командой губернатора».Не знаем, так это или нет, но мэр в своем отчете указала как среднюю зарплату по городу 64,3 тысячи рублей (рост доходов липчан — главный источник роста бюджетных доходов). Но тут же сказала, что в бюджетной сфере все не так радужно с ее средним заработком в 39 тысяч рублей. Дефицит кадров испытывают подведомственные мэрии организации, и для избежания катастрофы глава города в декабре прошлого года резко, вдвое, вынужденно подняла зарплаты дворникам, тракториста и водителям МБУ «Управление благоустройства Липецка» и водителям МУП «Липецкпассажиртранс».Дальше Евгения Уваркина говорила свободнее, ведь речь шла о развитии городской среды, а пять лет она буквально фонтанировала идеями преобразования общественных пространств. Часть идей оказались мертворожденными, но многое и удалось.— За последние 20-30 лет в городе накопилось много хронических проблем (на выведенном слайде были указаны транспорт, дороги, общественные пространства, социальная сфера, жилье). Нашей задачей стало не пенять на прошлое, а находить решения. И здесь было важно двигаться системно, — сказала мэр.Если коротко, то за пять лет в Липецке построены и отремонтированы 194 дороги, из них 75 — в частном секторе (в этом году при поддержке правительства области в Липецке обновят 50 километров дорог на 64 улицах, а после реконструкции горбатого моста начнут капремонт еще четырех). За это же время построено семь ясельных корпусов, семь детских садов и три школы, и сейчас на «Взлетном» и в «Елецком» строят еще две — на 1500 и на 1225 мест. Во многом стараниями мэра Липецк попал в пилотный проект по капремонту школ, благодаря чему в прошлом году реновацию увидели два средних учебных заведения, а этой весной начали реконструкцию еще трех. Этим летом Липецк оформит заявку на участие еще в одной новой программе Минпросвета — капитального ремонта детсадов. В Липецке появилась Школа креативных индустрий и еще одно подобное учреждение будет открыто в 2025 году. Построены четыре физкультурно-оздоровительных комплекса и четыре стадиона, капитально отремонтирован ДС «Звездный» с преображением площади перед ним. А вообще за пять лет благоустроены 294 общественных пространства, в том числе все городские парки и Зеленый остров. Комплексное благоустройство получили площадь Заводская, улицы Плеханова, Зегеля, 50 лет НЛМК, проспект Победы.— Нам в наследство досталась изношенная коммунальная инфраструктура, которую хронически недофинансировали в последние 30 лет. Используя различные механизмы финансирования, мы построили 26 объектов коммунальной инфраструктуры, 10 котельных и более 33 километров сетей. Благодаря концессии, стала возможна реконструкция городских очистных сооружений, перекладка водопровода и канализации. Не все идет гладко. У нас есть вопросы к компании «РВК», но мы понимаем, что концессия позволила нам привлечь масштабные длинные и дешевые средства госкорпораций «ДОМ.РФ» и «ВЭБ.РФ», что обеспечило минимальный рост тарифа для население и отсутствие нагрузки на городской бюджет.По концессии в Липецке начата модернизация трамвайной сети. Для нужд МУП «Городской электротранспорт» приобретены 10 электробусов и 46 новых трамваев, а для МУП «Липецкпассажиртранс» — 164 автобуса.В прошлом году мэрия при поддержке правительства области досрочно, с опережением на два года, завершила программу переселению горожан из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года. Новые квартиры получили более двух тысяч семей. Липецк стал одним из первых городов в стране, где разработан механизм комплексного развития территорий, нового инструмента для расселения аварийного жилья за счет застройщиков. Четыре проекта КРТ уже в работе (инвесторы, в том числе стоят за свой счет коммунальные сети и социальные объекты), еще 14 — в глубокой проработке.Если говорить о наказах избирателей, то за за пять лет реализовано 1 210 пожеланий горожан. Мэр отдельно поблагодарила департамент развития территории, силами которого демонтировано более 7500 незаконных конструкций, утилизировано 409 брошенных автомобилей и 600 гаражей. Глава Липецка отметила и две программы, которые появились с одобрения губернатора — «Мой двор», благодаря которой комплексно благоустроили 132 двора в 2022-2024 годах, и начавшую работать в этом году программу «Ремонт дворов», благодаря которой в 100 дворах силами управляющих компаний с 90-процентным бюджетным софинансированием уберут мертвые деревья, модернизируют контейнерные площадки, отремонтируют асфальт, детские и спортивные площадки.— Нам важно не только комплексно благоустроить двор. Для нас ключевая задача — способствовать ответственному отношению горожан к дворовой территории, дать время соседям договорится между собой, решить, каким они хотят видеть свой двор, и мы готовы на это тратить время, понимая что именно так формируется ответственность горожан к месту, где они живут.Амбассадором позитивных изменений в Липецке Уваркина назвала Игоря Артамонова. Вообще, его имя и должность в 30-минутном отчете упоминались многократно. Особенно в контексте физкультуры, формирования позитивной энергетики и любви к Липецку. Примерами были названы полумарафоны, триатлон, велоспорт, мультиспортивная детская и семейная лиги, инклюзивные творческие игры.Было очевидно, что Уваркина очень расстроена тем, что губернатор не благословил ее на второй срок. В конце выступления она говорила уже сквозь ком в горле, когда благодарила депутатов и коллег по мэрии за пройденный путь, за то, что ее команда научилась слышать людей, находить решения непростых проблем. «За пять лет проделана огромная работа на пути служения людям. Спасибо вам!» Даже сев в президиум горсовета, мэр к перерыву сессии периодически смахивала с глаз слезу.Депутат Евдокия Бычкова отвесила Евгении Уваркиной несколько неудачный комплимент, заявив, что пережила уже семь мэров и она стала в этом списке восьмым, чем посмешила собравшихся. Но потом заметила, что каждого из них было за что поблагодарить. «Кто-то занимался ЖКХ, кто-то — дорогами. Но вас я благодарю за большой вклад в развитие культуры и спорта. Взять, к примеру, Зеленый остров. Молодежь просто визжит от восторга, когда туда попадает». Посетовав на незаконченную набережную, депутат назвала уходящего мэра стратегом, начавшим большую работу по изменению городской среды. «Вы заложили фундамент, толкнули необходимые процессы. Успехов вам на новом поприще. Вы большая умница, труженица».Председатель Общественной палаты Липецка Федор Жигаров пожелал Уваркиной никогда не вешать нос. Он заметил, что город за пять лет сильно преобразился в лучшую сторону, и что в этом есть как заслуга мэра, так и губернатора, который поспособствовал увеличению доходов бюджета как никто из его предшественников:— Уваркина сколько всем нервов попортила, добиваясь дополнительного финансирования! Надеюсь, Уваркина не оставит наш город. При всем моей уважении к тем, кто был мэром до нее, никто не мог так общаться с жителями, как она. Она собирала по 700 человек и отвечала на все вопросы. Многие оценивают по заслугам ваш вклад в развитие Липецка.Председатель горсовета Евгения Фрай поблагодарила мэра за появившийся при ней в мэрии новый департамент — развития территорий, который, по ее словам, вышел на новый качественный уровень. «Он должен стать главным в мэрии. Он работает на земле, в плотном контакте с горожанами». Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев смело записал в актив уходящему главе Липецка реализацию трамвайной концессии, попросив чиновников ответственно отнестись не только к прокладке новых путей, но и к благоустройству попавших в проект территорий. «Городская среда и инфраструктура требуют внимания». Депутат Станислав Каменецкий поблагодарил Уваркину за кропотливую работу по выполнению наказов избирателей. «Спасибо мэрии и профильным департаментам. Работа серьезная. Ее надо довести до логического завершения».Глава города пообещала передать все прозвучавшие слова новому мэру, заметив, что многие процессы, те же концессии, только начали работу, и результат горожане увидят чуть позже. Кто же сменит Евгению Уваркину в должности мэра? В кулуарах сессии называли имя преемника, нынешнего главы Лебедянского района Романа Ченцова.Кстати, на этой же сессии депутаты проголосовали за введение в штатное расписание городской администрации должности еще одного, седьмого по счету, вице-мэра. Возможно, ее и займет в самое ближайшее время Роман Ченцов, чтобы чуть позже стать главой города уже не как человеку с улицы. Кстати, именно так 1 апреля 2019 года в мэрии появилась предпринимательница Уваркина, которую тогдашний мэр Сергей Иванов сделал своим первым замом. А уже в июне депутаты горсовета выбрали ее главой Липецка.