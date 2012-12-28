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44 минуты назад

Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду

10 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся потребители 36 улиц, сообщили в компании. 

С 09:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 3, 4, 4а, 4б, 5 по улице Замятина, в частном секторе Тракторного – на улицах Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, Ильича, в переулках 1-м Лесном, 2-м Лесном, Линейном, Моторном, 2-м Моторном, Театральном, 2-м Театральном, Садовом, 2-м Садовом. Спортивном. 

С 10:00 и до окончания работ подачу ресурса ограничат в домах №№ 7, 7а, 9 по улице Ленина, № 1 по улице Зегеля, №№ 1, 3, 4 на площади Ленина-Соборной, № 4б по улице Кузнечной, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18 по проезду Строителей, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 11а, 14, 16а в Студенческом городке, №№ 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 17а, 17б, 18, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23 по улице Энергостроителей. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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