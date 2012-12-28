Водитель «Тойоты» дважды за три месяца попался пьяным за рулём

Возбуждено уголовное дело.

Накануне в Ельце сотрудники ДПС остановили в посёлке Электрик автомобиль «Тойота» под управлением 42-летнего ельчанина. Водитель вёл себя неадекватно, и поэтому ему предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения, но мужчина отказался. Было возбуждено административное дело и выяснилось, что за три месяца ельчанин второй раз попался нетрезвым за рулём и отказался от освидетельствования — первый случай был в апреле.Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, теперь в отношении водителя возбуждено уже уголовное дело по части первой статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.Два аналогичных уголовные дела также возбуждены в Хлевенском и Добринском районах.