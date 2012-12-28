Бывшая сотрудница полиции обвиняется в служебных подлогах и превышении должностных полномочий
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Происшествия
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41 минуту назад
Водитель «Тойоты» дважды за три месяца попался пьяным за рулём
Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, теперь в отношении водителя возбуждено уже уголовное дело по части первой статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Два аналогичных уголовные дела также возбуждены в Хлевенском и Добринском районах.
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