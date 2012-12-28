День города: «Иванушки International», Олег Митяев и Саша Санта

Программу праздника представил мэр Роман Ченцов.

Глава администрации Липецка Роман Ченцов рассказал о программе День города.Праздничные мероприятия, посвященные 322 дню рождения Липецка, начнутся 16 июля. В этот день на Зеленом острове пройдет фестиваль бардов. Его хедлайнером станет Олег Митяев.С 18 по 20 июля в Нижнем парке пройдет традиционный фестиваль этнокультуры «Липецкое городище».19 июля, в субботу, на Городище — молодежный фестиваль, с выступлением кавер-групп. В финале на сцену поднимется группа «Интонация». А 20 июля на Городище выступит «приглашенная звезда» — Саша Санта.Большой концерт с участием группы «Иванушки International» пройдет на площади Петра Великого в субботу, 19 июля.