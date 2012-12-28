Пенсионерка съездила на такси в Москву и отдала все свои деньги и драгоценности «на сохранность в Центробанк»
Липецкая вечЁрка: в логу найден пропавший, велотрасса в переходе и зачем в парке рубят деревья
Бывшая сотрудница полиции обвиняется в служебных подлогах и превышении должностных полномочий
Бывшая сотрудница полиции обвиняется в служебных подлогах и превышении должностных полномочий
В Кыргызстане разгорелся нешуточный скандал в связи с исчезновением памятника Петру Семенову-Тян-Шанскому
Общество
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сегодня, 14:53
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День города: «Иванушки International», Олег Митяев и Саша Санта
Программу праздника представил мэр Роман Ченцов.
Праздничные мероприятия, посвященные 322 дню рождения Липецка, начнутся 16 июля. В этот день на Зеленом острове пройдет фестиваль бардов. Его хедлайнером станет Олег Митяев.
С 18 по 20 июля в Нижнем парке пройдет традиционный фестиваль этнокультуры «Липецкое городище».
19 июля, в субботу, на Городище — молодежный фестиваль, с выступлением кавер-групп. В финале на сцену поднимется группа «Интонация». А 20 июля на Городище выступит «приглашенная звезда» — Саша Санта.
Большой концерт с участием группы «Иванушки International» пройдет на площади Петра Великого в субботу, 19 июля.
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