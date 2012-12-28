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сегодня, 14:53
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День города: «Иванушки International», Олег Митяев и Саша Санта

Программу праздника представил мэр Роман Ченцов.

Глава администрации Липецка Роман Ченцов рассказал о программе День города.

Праздничные мероприятия, посвященные 322 дню рождения Липецка, начнутся 16 июля. В этот день на Зеленом острове пройдет фестиваль бардов. Его хедлайнером станет Олег Митяев.

С 18 по 20 июля в Нижнем парке пройдет традиционный фестиваль этнокультуры «Липецкое городище».

19 июля, в субботу, на Городище — молодежный фестиваль, с выступлением кавер-групп. В финале на сцену поднимется группа «Интонация». А 20 июля на Городище выступит «приглашенная звезда» — Саша Санта.

Большой концерт с участием группы «Иванушки International» пройдет на площади Петра Великого в субботу, 19 июля.
День города
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Комментарии (20)

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Сначала новые
65+
15 минут назад
Интересно что хоть кто-нибудь из чиновников вспомнит что Липецк город металлургов а не тусовщиков !
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Ответ
18 минут назад
Что производит чиновник , траты бюджетных денег ? А потом уголовные дела на них заводят , не так ли ?
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Сам себе
23 минуты назад
Хедлайнер это звучит очень настораживающее.
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Игорь
33 минуты назад
На Митяева вход бесплатный?
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Ответ
33 минуты назад
Потому что это частные компании , а не бюджетные , т е народные деньги , в т ч и за счёт налоговых отчислений граждан . Поэтому чиновники и публикуют свои декларации . Чиновники ничего не производят , а лишь тратят бюджетные деньги . Вкурил ?
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Учи матчасть
24 минуты назад
Чиновник тоже платит налоги И побольше чем ты
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Колхозный панк
1 минуту назад
Чиновник тоже платит налоги И побольше чем ты Как и зарабатывают, умник...
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пространство Библиотека
36 минут назад
и кстати ты в очередной раз солгал , впрочем как обычно . В Библиотеке , например , с 7 по 13 июля ни одного концерта , а лекции и занятия по иностранным языкам.
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А
37 минут назад
Зачем всё это? Деньги списать?
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пространство Библиотека
39 минут назад
Не за бюджетный счёт концерты в Библиотеке и не на открытом воздухе. Дину все знают , а ты никто и звать тебя никак.
Ответить
Интересно
40 минут назад
А почему не публикуют доходы топ-менеджеров частных компаний?
Ответить
почему
44 минуты назад
скрывают затраты на праздники,на стройки полностью,на зарплаты чиновников и депутатов,все засекретили ,а как простой человек всего вывернут.
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