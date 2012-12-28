Бывшая сотрудница полиции обвиняется в служебных подлогах и превышении должностных полномочий
Липецкая вечЁрка: в логу найден пропавший, велотрасса в переходе и зачем в парке рубят деревья
Происшествия
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8 минут назад
26-летний липчанин покончил с собой во время оперативных мероприятий
Мужчину подозревали в распространении наркотиков.
В доме мужчины, который подозревался в распространении наркотиков, проводились оперативные мероприятия. В какой-то момент ему удалось скрыться и выбежать на улицу. Там он покончил с собой — на участке обнаружили уже бездыханное тело с раной в голове.
Правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах происшествия.
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