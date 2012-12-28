26-летний липчанин покончил с собой во время оперативных мероприятий

Мужчину подозревали в распространении наркотиков.

В Липецке расследуют обстоятельства гибели 26-летнего мужчины прямо во время проведения оперативных мероприятий в его доме. По данным GOROD48, всё произошло 2 июля на территории садового некоммерческого товарищества в Левобережном округе.В доме мужчины, который подозревался в распространении наркотиков, проводились оперативные мероприятия. В какой-то момент ему удалось скрыться и выбежать на улицу. Там он покончил с собой — на участке обнаружили уже бездыханное тело с раной в голове.Правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах происшествия.