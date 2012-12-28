Липчане жалуются на пробку на Механизаторов: причина — порыв трубопровода

Из-за порыва на трубопроводе диаметром 500 миллиметров даже повалился асфальт.

На улице Механизаторов в Липецке образовалась большая пробка из-за коммунальных раскопок.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе филиала «РИР Энерго» (так теперь называется бывшая «Квадра»), на улице Механизаторов произошёл порыв на трубопроводе крупного диаметра — 500 миллиметров, и там даже провалился асфальт. Сегодня на этом участке провели земляные работы и огородили место.В ближайшее время приступят к устранению порыва. По прогнозам, все работы должны завершить за один день. Под отключение попадут 30 домов — о нём потребителей известят через официальные каналы и СМИ.