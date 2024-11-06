В Липецке найден дом — рекордсмен по отключениям: 20 раз за полгода его жильцы оставались без воды
В Липецке найден дом — рекордсмен по отключениям: 20 раз за полгода его жильцы оставались без воды
Происшествия
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сегодня, 17:54
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Тургун Абдуллаев задержан
Беглец найден в Тамбовской области.
Шестеро заключенных, пятеро из которых граждане Узбекистана, а один — Таджикистана, сбежали из липецкой ИК-2 общего режима вечером 25 октября, через подкоп из заброшенного цеха в промзоне колонии. После побега зэки разделились на две группы: четверо отправились в Тамбовскую область, намереваясь через Казахстан попасть на родину — в Узбекистан, двое — решили спрятаться в Подмосковье. Троих в итоге задержали в селе Петровском Тамбовской области, двоих — в селе Улусарка Задонского района, где один из беглецов был ранен при сопротивлении.
Тургун Абдуллаев был в группе, направившейся в Тамбовскую область и сумел выскользнуть из сетей силовиков в Петровском.
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