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сегодня, 17:54
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Тургун Абдуллаев задержан

Беглец найден в Тамбовской области.

Задержан 28-летний Тургун Абдуллаев — последний беглец из липецкой ИК-2. Его нашли в село Полинино Тамбовской области, примерно в 10 километрах о села Петровского, где Абуллаева видели 26 октября в группе сообщников по побегу. Известно, что шестого беглеца нашли в заброшенном доме. У него сильное обезвоживание.


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Шестеро заключенных, пятеро из которых граждане Узбекистана, а один — Таджикистана, сбежали из липецкой ИК-2 общего режима вечером 25 октября, через подкоп из заброшенного цеха в промзоне колонии. После побега зэки разделились на две группы: четверо отправились в Тамбовскую область, намереваясь через Казахстан попасть на родину — в Узбекистан, двое — решили спрятаться в Подмосковье. Троих в итоге задержали в селе Петровском Тамбовской области, двоих — в селе Улусарка Задонского района, где один из беглецов был ранен при сопротивлении.

Тургун Абдуллаев был в группе, направившейся в Тамбовскую область и сумел выскользнуть из сетей силовиков в Петровском.
побег из ИК-2
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Елена
18 минут назад
А в Черноземе написали, что задержан в посёлке Песковатский. Вроде как это Грязинский район Липецкой области.
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Антибиотик
22 минуты назад
Пусть теперь в траншее своей сидит
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Папа коммуниста
38 минут назад
Молодцы опера!
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Лиза
44 минуты назад
Да, только что показали эту новость на канале Россия 24.
Ответить
Гость
44 минуты назад
Трампа только избрали, а уже результат!
Ответить
Может
38 минут назад
Трамп его сдал?
Ответить
Липчанин
49 минут назад
А куда делись все те, кто говорил, что он уже в Казахстане плов ест?
Ответить
владимир
54 минуты назад
Не верил что найдут .Молодцы.
Ответить
Animal planet.
58 минут назад
Хорошо что поймали.
Ответить
Липчанин
сегодня, 18:26
Бинго!
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Александр
сегодня, 18:20
Копают они хорошо , ведь всегда могут пригодиться , такие нужны Родине
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