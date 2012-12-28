Игорь Артамонов — призывникам: «Смотрю на вас и вспоминаю себя 40 лет назад»

15 июля завершается весенний призыв на срочную службу. Сегодня в областном сборном пункте на Алмазной прошли одни из последних проводов призывников. В армию отправились 75 ребят. Служить они будут в воинских частях Тамбова и Подмосковья.









— Передаю привет Вике Сиговой! Вика, я тебя очень люблю! Обещаю — сразу после армии женюсь! — пообещал Андрей.



После службы Андрей Алексеев собирается пойти работать в госорганы. Так что армейский опыт точно пригодится! — Передаю привет Вике Сиговой! Вика, я тебя очень люблю! Обещаю — сразу после армии женюсь! — пообещал Андрей.После службы Андрей Алексеев собирается пойти работать в госорганы. Так что армейский опыт точно пригодится!

Весенний призыв длился три с половиной месяца. За это время из Липецкой области ушли служить больше полутора тысяч новобранцев. Как рассказал военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко, в основном, липецких ребят отправляют служить в части Московского военного округа. Но наши призывники есть и на флоте, и во всех остальных видах и родах вооружённых сил, в том числе они служат в ракетных войсках стратегического назначения и воздушно-космических силах России. В зону СВО солдаты-срочники не попадают, они проходят службу исключительно в местах постоянной дислокации воинских частей.Призывной возраст увеличен до 30 лет. Но тридцатилетние призывники — единичны. Всё же большинство ребят стараются отслужить как можно раньше. И даже сами просятся в армию. Например, на отправку пришёл кадет Никита Заровчанский вместе с братом — участником СВО Артуром Сергеевым.Никита закончил 9 классов школы №7 посёлка Дачный, а 30 июня получил диплом ярославского кадетского колледжа. Вернулся в Липецк, пришёл в военкомат и сказал: «Хочу в армию, а меня не забирают!» Чтобы уж точно заметили и оценили, парень даже парадную форму надел и медали — за участие в параде Победы в Ярославле, медаль «Кадетское братство» и «За помощь фронту» — Никита возил гуманитарную помощь в зону СВО.И заметное обмундирование сработало! Никите пошли на встречу — уже завтра его отправят в часть, раз человек так хочет служить. Тем более что по всем параметрам он годен.— Решение идти служить — осознанное. Я все три года учёбы в кадетском колледже об этом думал. Решил — нужно обязательно сначала пройти срочную службу. Это школа жизни, школа мужества! — сказал Никита Заровчанский.Единственное существенное законодательное новшество этого призыва: решение призывной комиссии действует в течение года. То есть если парень прошёл призывные мероприятия весной, но не был отправлен в войска, то по всем этим документам он может отправиться в армию осенью — заново проходить медкомиссию и другие связанные с призывом мероприятия не надо.В армию липецкие новобранцы уходят полностью укомплектованными. Форменное обмундирование — современное, даже несессеры выдают. Отдельно полезные подарки для ребят подготовило правительство Липецкой области.Провожая новобранцев, губернатор Игорь Артамонов вспомнил свою отправку в армию. Служили тогда два года, сейчас — один.— Смотрю на вас и вспоминаю, как 40 лет назад точно также я стоял в такой же шеренге. Но признаюсь: так чётко я не рапортовал и не отвечал на команды командиров. Поинтересовался — как долго вы готовились? Оказывается — вы только вчера прибыли в военкомат. Талантливая молодёжь у нас в Липецкой области! Видно, как бодро вы стоите на плацу, хотя всего лишь один день в армии, и такой большой прогресс! А что будет дальше! Возвращаясь к воспоминаниям: два года я провёл на финской границе в погранотряде и ничуть об этом не жалею. Армия — прекрасная школа жизни, это приобретение новых друзей, это служение нашей Родине — России. Хочу пожелать вам хорошей службы. Я знаю, что вы попадаете в хорошие части. Дай бог вам удачи, везения и здоровья! В добрый путь, ребята! — сказал Игорь Артамонов.Новобранцев также напутствовали полковой священник Липецкого авиацентра Виталий Кулешов и главный военный инспектор военного комиссариата Липецкой области генерал-майор в отставке Николай Помазуев. Ветеран вооружённых сил сообщил: солдат из Липецкой области всегда звучало как знак качества в любой части. Наши ребята исполнительные, дисциплинированные и умные. Именно поэтому ещё с советских времён липчане регулярно стояли часовыми на Посту №1 на Красной площади в Москве. А ещё генерал напомнил, что дома призывников ждут родные, друзья и девчонки.19-летнего администратора компьютерного клуба, выпускника Елецкого колледжа инновационных технологий и кандидата в мастера спорта по баскетболу Андрея Алексеева будет ждать большая семья — родители, брат, сестра и главное — девушка Вика. Парень в строю едва ли не самый заметный — ростом 2,05 метра.