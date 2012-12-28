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Муниципальное дорожное предприятие начало ремонт «зимним» асфальтом места раскопок «Квадры»
Общество
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17 минут назад
Муниципальное дорожное предприятие начало ремонт «зимним» асфальтом места раскопок «Квадры»
МБУ «Управление благоустройства Липецка» взяло на буксир энергетиков: за их счет мэрия делает безопасными улицы города.
И помощи не безвозмездной. Каждый килограмм литой асфальтобетонной смеси, которая значительно дороже «летнего» асфальта, будет оплачен «Квадрой».
— Прошляпили все сроки — пусть платят. На тарифе для горожан это не скажется — это косяки ресурсоснабжающей организации, «Квадры», которая исправляет свои недоработки за своей счет, — сказал мэр на совещании по этому поводу на улице Ульяны Громовой.
Представитель «Квадры» Виталий Маклаков в ответ сказал, что в этом году энергетики инвестировали в капремонт и строительство новых теплосетей в разы гораздо больше денег, чем в прошлом, и по этой причине подрядчики «Квадры» не успели восстановить благоустройство в местах раскопок. «И нам, и нашим подрядчикам не хватает людей».
За просроченное благоустройство мэрия обложила энергетиков штрафами. Но Роману Ченцову этого мало. Штрафами дороги не залатать, а горожанам нужна безопасность. Чтобы машины не проваливались в раскопки на дорогах, а пешеходы — в траншеи на улицах. Поэтому мэр тут же, на импровизированном совещании, дал поручение начальнику управления благоустройства Дмитрию Пушилину задание закрыть раскопки на так называемых красных линиях города.
Сейчас места раскопок «зимним» асфальтом по договору с «Квадрой» заделывают две бригады МБУ. И в этих обстоятельствах профильному департаменту мэрии нужно суметь и ямы энергетиков заделать, и муниципальное задание по ремонту аварийных ям на дорогах выполнить.
По первому контракту с «Квадрой» городское дорожное предприятие заделало «зимним» асфальтом уже восемь раскопок, и договор уже выполнен наполовину. На днях будут заключены новые договоры на восстановление благоустройства. Всего же за последние две недели Квадра и ее подрядчики закопали 40 ям.
Достоинство литой асфальтобетонной смеси в том, что ее можно использовать при минусовой температуре, недостаток — он дороже обычного и менее пластичен. Одно дело — запломбировать таким материалом выбоину на дороге, другое — отремонтировать им несколько десятков метров раскопки. Поэтому в каких-то местах «Квадре» по весне придется за свой же счет поправить такие заплатки горячим асфальтом.
— Сколько раскопок «Квадры» заделает наше МБУ, будет зависеть от того, сколько средств на это выделят энергетики. Наша задача — заделать максимально возможное количество раскопок на так называемых красных линиях. Оставшиеся мы временно примем от «Квадры» в зимнем варианте, в щебне, с задачей их полного восстановления благоустройства весной, — отметил Роман Ченцов.
Глава города сообщил и о некоторых планах благоустройства Липецка на следующий год, в частности, о продолжении начатой в этом году программе ремонта проездов в микрорайонах:
— Мы эту программу доработаем. Будем заходить в микрорайоны не только с ремонтном дорог и тротуаров картами, как это было в этом году в центре Липецка, в 9-м, 26-м и 27-м микрорайонах, но и со сносом сухостоя, посадкой новых деревьев и кустарников, другим благоустройством: ремонтом управляющими компаниями оград, лавочек, урн. Это нужно горожанам, поэтому губернатор поставил задачу подходить к работам комплексно, сдавать район жителям под ключ.
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