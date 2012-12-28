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Общество
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сегодня, 13:41
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Выборы губернатора признаны состоявшимся, но с одним особым мнением
Представитель КПРФ заявил, что один из кандидатов не имел права участвовать в выборах.
Председатель облизбиркома Сергей Елманов сообщил, что выборы главы региона признаны состоявшимися и действительными. Явка по их итогам составила с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 57,28% от общего числа избирателей. За действующего губернатора отдано 414 840 голосов или 81,16% от всех пришедших на выборы или отдавших голоса онлайн. То есть Игорь Артамонов набрал больше голосов, чем Олег Королев на своих последних губернаторских выборах в 2014 году (80,31%), но меньше, чем Владимир Путин в марте этого года (87,28%).
Все члены облизбиркома подписали итоговые протоколы, но у одного из них, у Вячеслава Шевелева от КПРФ оказалось особое мнение. Он один был против того, чтобы считать выборы состоявшимися.
— Особое мнение у меня потому, что на губернаторские выборы зарегистрировали всех кандидатов, кроме члена КПРФ Сергея Токарев. Ему для этого не хватило голосов муниципальных депутатов, которые представляют, в основном, «Единую Россию». У меня есть претензия к кандидату от партии «Коммунисты России» Юрию Логинову, ведь мне до сих пор не предоставлен документ о том, что собрание, которое его выдвигало, было правомочным. На нем присутствовало всего шесть человек. Оказалось, что в этой партии в Липецкой области состояло всего восемь человек на момент этого собрания. А на конец первого квартала этого года в ней было 21 член. За короткое время куда-то улетучилась большая часть членов этой партии! Поэтому я сомневаюсь в правомочности регистрации данного кандидата (который в итоге занял третье место с 5,38% полученных голосов), — сказал GOROD48 мятежный член облизбиркома.
В своем особом мнении, которое он передал Сергею Елманову в письменной форме, указаны еще и якобы нечестность ДЭГ и административное давление на избирателей.
Однако Сергей Елманов заявил, что эти выборы были самыми спокойными в регионе за все время. Всего было зафиксировано девять жалоб наблюдателей в участковые избирательные комиссии Липецкого муниципального округа и в облизбирком по выборам в этом округе. Все они рассмотрены, подтверждения фактов нарушений не найдено.
Если говорить о выборах депутатов Липецкого муниципального Совета, то 21 мандат в нем получили кандидаты от «Единой России», а еще три — самовыдвиженцы. Всего же на разных выборах в регионе по их результатам 82 мандата подучили кандидаты от «ЕР», еще шесть — самовыдвиженцы. Никакие остальные партии мандатов не получили.
— Партиям нужно лучше работать со своим электоратом, — так прокомментировал эти итоги GOROD48 Сергей Елманов.
В СИЗО проголосовали 50 заключенных. На дому — 32 421 избиратель. Путем ДЭГ — 61 664 («удобно, мобильно, надежно», — так голосование онлайн назвал председатель облизбиркома).
Недействительных бюллетеней было 7 406. Это — 1,44% от числа выданных избирателям. На предыдущих губернаторских выборах испорченных бюллетеней было чуть больше — 8 879 или 2,2%.
— Это немного, это в пределах погрешности, — заметил Сергей Елманов. — Нет, каких-то надписей на испорченных бюллетенях не было. В основном, липчане ошибочно ставили больше одной галочек на бюллетене.
Между тем к этим выборам в области уменьшилось по сравнению с 2019 годом количество региональных отделений общероссийских политических партий. Сейчас их — 16, а пять лет назад было 25. Сокращение числа партий Сергей Елманов назвал тенденцией. Для появления новых незатасканных партий, по мнению руководителя облизбиркома, нужен активный харизматичный человек с лидерскими качествами, который мог бы найти своих избирателей.
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