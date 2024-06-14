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вчера, 15:01
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Убийцу 4-летней девочки приговорили к 14 годам колонии строгого режима

Владимир Власов намерен искупить вину кровью. Он уже написал ходатайство о заключении контракта с министерством обороны.

Сегодня судья областного суда Олег Мирошник вынес приговор по громкому делу — убийству бойцом ЧВК «Вагнер» Владимиром Власовым своей 4-летней падчерицы.

Процесс по обвинению 32-летнего Владимира Власова в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему лицу, был необычайно скоротечным. Он начался и закончился в минувший четверг, по сути продолжался всего один день. Он признал свою вину, но с оговоркой — без умысла на убийство ребенка. 

По делу помимо Власова опросили только потерпевшую, его жену Татьяну. Которая в своих показаниях (вольно или невольно) выгораживала мужа, напирая на полученные им в зоне СВО контузии и на усугубляющую его общую потерянность после возвращения из Украины зависимость от алкоголя. Предполагалось, что суд заслушает соседку семьи, на глазах которой Власов забил ребенка до смерти, но пожилая женщина умерла к началу процесса. 

Гособвинитель, заместитель прокурора области Василий Ткаченко, запросил для подсудимого 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, хотя санкция статьи предполагала лишение свободы вплоть до пожизненного заключения. Потерпевшая, мать девочки и ещё двух детей-близнецов, рождённых ею в браке с Владимиром Власовым, поддержала заявленный ею гражданский иск о возмещении причиненного ей преступлением морального вреда в размере двух миллионов рублей. При этом женщина не пожелала высказаться о степени тяжести наказания для мужа в случае, если он будет признан виновным, оставив этот вопрос на усмотрение суда. Владимир Власов иск признал в полном объеме.

Адвокат подсудимого Александр Лебедев просил суд переквалифицировать статью обвинения на чуть более мягкую по последствиям — на часть четвертую 111-й, на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Сам подсудимый выразил желание искупить вину кровью, написав ходатайство о заключении контракта с министерством обороны.

Судья Олег Мирошник статью обвинения не изменил. Приговор о назначении наказания в виде 14 лет лишения свободы подсудимый принял, как кажется, совершенно спокойно.

На приговор пришла и жена Владимира Власова Татьяна вместе с двумя детьми-близнецами. Но в зал суда зашла без них, оставив малышей в коридоре со своей матерью.

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убийство
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Комментарии (19)

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Как гость
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Гость
вчера, 23:58
Пожизненно надо таких ребят закрывать, ребёнка убить......дальше что будет?
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Мать-и-мачеха
вчера, 21:33
Это разве мать? Позволила так издеваться над малышкой, теперь ещё выгораживает убийцу в суде. Материнский инстинкт отсутствует напрочь. И два миллиона упадут в карман.
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12345
вчера, 21:11
Надеюсь это не выйдет никогда
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Ком Ментарий
вчера, 21:10
Есть у нас в народе такая поговорка: Солдат ребёнка не обидит. И это в отношение российского солдата – истина. Но в этом случае видимо какой-то не настоящий «солдат».
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Вася
вчера, 22:27
Телевизора пересмотрел?
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Мммммм
вчера, 21:07
14 лет за невинную детскую душу…. ((( …
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Александр
вчера, 20:50
Детскую кровь ничем не смоешь
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Ком Ментарий
вчера, 16:42
Вчера писал: 15 строгого - в самый раз, если без право на УДО. Ошибся на один год.
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+
вчера, 15:31
Страшно, конечно, что такое происходит. Нужно жить с верой и Богом, только это является спасением. Царствие Небесное невинно убиенной малышке...
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Александр Н.
вчера, 15:31
Не к месту гуманно, ну да Бог рассудит.
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Такая жизнь
вчера, 15:29
Убийца намерен искупить вину кровью.
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