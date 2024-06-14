Происшествия
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вчера, 15:01
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Убийцу 4-летней девочки приговорили к 14 годам колонии строгого режима
Владимир Власов намерен искупить вину кровью. Он уже написал ходатайство о заключении контракта с министерством обороны.
Процесс по обвинению 32-летнего Владимира Власова в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему лицу, был необычайно скоротечным. Он начался и закончился в минувший четверг, по сути продолжался всего один день. Он признал свою вину, но с оговоркой — без умысла на убийство ребенка.
По делу помимо Власова опросили только потерпевшую, его жену Татьяну. Которая в своих показаниях (вольно или невольно) выгораживала мужа, напирая на полученные им в зоне СВО контузии и на усугубляющую его общую потерянность после возвращения из Украины зависимость от алкоголя. Предполагалось, что суд заслушает соседку семьи, на глазах которой Власов забил ребенка до смерти, но пожилая женщина умерла к началу процесса.
Гособвинитель, заместитель прокурора области Василий Ткаченко, запросил для подсудимого 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, хотя санкция статьи предполагала лишение свободы вплоть до пожизненного заключения. Потерпевшая, мать девочки и ещё двух детей-близнецов, рождённых ею в браке с Владимиром Власовым, поддержала заявленный ею гражданский иск о возмещении причиненного ей преступлением морального вреда в размере двух миллионов рублей. При этом женщина не пожелала высказаться о степени тяжести наказания для мужа в случае, если он будет признан виновным, оставив этот вопрос на усмотрение суда. Владимир Власов иск признал в полном объеме.
Адвокат подсудимого Александр Лебедев просил суд переквалифицировать статью обвинения на чуть более мягкую по последствиям — на часть четвертую 111-й, на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Сам подсудимый выразил желание искупить вину кровью, написав ходатайство о заключении контракта с министерством обороны.
Судья Олег Мирошник статью обвинения не изменил. Приговор о назначении наказания в виде 14 лет лишения свободы подсудимый принял, как кажется, совершенно спокойно.
На приговор пришла и жена Владимира Власова Татьяна вместе с двумя детьми-близнецами. Но в зал суда зашла без них, оставив малышей в коридоре со своей матерью.
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