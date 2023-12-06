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21 минуту назад
Дело «чёрного риелтора»: бывшего майора УФСИН арестовали по обвинению в двух убийствах и трёх мошенничествах
По данным следствия, он спаивал своих жертв до смерти.
Советский районный суд Липецка по ходатайству следователя регионального СК России арестовал бывшего сотрудника УФСИН и риэлтора 56-летнего Олега Сбродова, подозреваемого в двух убийствах и трёх эпизодах мошенничества.
Олег Сбродов уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. О нём GOROD48 писал ещё в 2009 году — тогда Сбродова обвиняли в уклонении от уплаты налогов и в мошенничестве. Торговлей недвижимостью майор внутренней службы Олег Сбродов начал заниматься еще будучи сотрудником УФСИН по Липецкой области. Потом офицер вышел на пенсию и риелторская деятельность стала его основной. И имя липецкого риелтора прогремело на всю страну, но отнюдь не с хорошей стороны.
Об истории одного из его клиентов, продавца квартиры, — Геннадия Наймушина рассказал телеканал Рен ТВ. Геннадий Наймушин продал трёхкомнатную квартиру Олегу Сбродову, а потом его нашли мертвым Отец погибшего Юрий Наймушин уверяет: сын планировал ремонт и переезд в полученную по наследству трёшку, но неожиданно её продал, а затем тело Геннадия нашли на улице. Куда делись деньги от продажи недвижимости — никому неизвестно. А Олег Сбродов тут же выставил только что купленную квартиру за 2 650 000 рублей и даже соглашался на сумму в 2,5 миллиона рублей.
Юрий Наймушин считает, что его сына напоили и жестоко убили. Наймушины обивали пороги судов с требованием оспорить сомнительную сделку, следственный комитет начал доследственную проверку, которая закончилась возбуждением уголовного дела и арестом Сбродова.
Теперь первым отделом по РОВД СУ СК России по Липецкой области расследуется уголовное дело в отношении Олега Сбродова, обвиняемого в убийстве двух человек и мошенничестве с квартирами. Его действия квалифицированы по двум эпизодам п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление) и трем эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц в особо крупном размере повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Преступления раскрыты при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Липецкой области.
Сегодня СК раскрыл детали этого дела.
«По данным следствия, обвиняемый с 2018 по 2022 годы подыскивал собственников квартир или наследников, не имеющих родственников, входил к ним в доверие и обманным путем переоформлял на себя и своих близких их имущество. После чего продавал жилье. Лишившиеся своих квартир липчане, как правило, злоупотребляли спиртными напитками, а обвиняемый, пользуясь этим, спаивал их, обильно снабжая суррогатом, опасным для жизни и здоровья», — говорится в сообщении следственного комитета.
По данным следствия, Олег Сбродов причастен к смерти двух мужчин. Тело одного из них было обнаружено 14 декабря 2021 года на пустыре недалеко от торгового центра на Елецком шоссе. Как полагает следствие, Олег Сбродов ночью привез и оставил на пустыре смертельно пьяного мужчину и тот умер от острой алкогольной интоксикации.
«Следствие полагает, что обвиняемый сделал это умышленно с целью скрыть мошенничество с жильем потерпевшего, который незадолго до смерти, не осознавая происходящее, подписал договор купли-продажи своей квартиры на улице Петра Смородина, в результате чего остался без жилья и средств к существованию. На основании договора обвиняемый переоформил в октябре 2021 право собственности на своего родственника, причинив материальный ущерб потерпевшему в размере 2,5 млн рублей. Смерть потерпевшего позволила длительное время скрывать мошенничество с его квартирой», — сообщает СК.
По такому же сценарию, как считает следствие, Олег Сбродов в мае 2022 года завладел квартирой 58-летнего липчанина на проспекте Победы. Риелтор спаивал мужчину в гаражном кооперативе, и передавал ему суррогат для употребления.
«При этом обвиняемый был осведомлен, что употребление большого количества этилового спирта человеком неминуемо ведет к развитию алкогольной комы, которая при неоказании своевременной медицинской помощи приводит к смерти. Утром 25 мая 2022 года, обвиняемый после очередного распития суррогата переместил находившегося в алкогольном опьянении потерпевшего из гаражей на территорию близлежащей заброшенной стройплощадки, где потерпевший скончался от отравления алкоголем. Следствие располагает доказательствами причастности обвиняемого в 2018 году к еще одной мошеннической сделке с однокомнатной квартирой на улице Московской, 44-летний собственник которой за неделю до смерти от алкогольной интоксикации завещал унаследованное от матери единственное жилье знакомой обвиняемого. Впоследствии женщина скончалась, предварительно переоформив квартиру на обвиняемого», — заключает областное управление следственного комитета.
Вину в совершении преступлений Олег Сбродов не признает и от дачи показаний отказывается. Для установления участников мошеннической схемы проводятся следственные и процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия. По местам жительства Олега Сбродова и его родственников проведены обыски. В рамках работы по преступлениям прошлых лет устанавливаются иные возможные факты его преступной деятельности.
Олег Сбродов уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. О нём GOROD48 писал ещё в 2009 году — тогда Сбродова обвиняли в уклонении от уплаты налогов и в мошенничестве. Торговлей недвижимостью майор внутренней службы Олег Сбродов начал заниматься еще будучи сотрудником УФСИН по Липецкой области. Потом офицер вышел на пенсию и риелторская деятельность стала его основной. И имя липецкого риелтора прогремело на всю страну, но отнюдь не с хорошей стороны.
Об истории одного из его клиентов, продавца квартиры, — Геннадия Наймушина рассказал телеканал Рен ТВ. Геннадий Наймушин продал трёхкомнатную квартиру Олегу Сбродову, а потом его нашли мертвым Отец погибшего Юрий Наймушин уверяет: сын планировал ремонт и переезд в полученную по наследству трёшку, но неожиданно её продал, а затем тело Геннадия нашли на улице. Куда делись деньги от продажи недвижимости — никому неизвестно. А Олег Сбродов тут же выставил только что купленную квартиру за 2 650 000 рублей и даже соглашался на сумму в 2,5 миллиона рублей.
Юрий Наймушин считает, что его сына напоили и жестоко убили. Наймушины обивали пороги судов с требованием оспорить сомнительную сделку, следственный комитет начал доследственную проверку, которая закончилась возбуждением уголовного дела и арестом Сбродова.
Теперь первым отделом по РОВД СУ СК России по Липецкой области расследуется уголовное дело в отношении Олега Сбродова, обвиняемого в убийстве двух человек и мошенничестве с квартирами. Его действия квалифицированы по двум эпизодам п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление) и трем эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц в особо крупном размере повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Преступления раскрыты при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Липецкой области.
Сегодня СК раскрыл детали этого дела.
«По данным следствия, обвиняемый с 2018 по 2022 годы подыскивал собственников квартир или наследников, не имеющих родственников, входил к ним в доверие и обманным путем переоформлял на себя и своих близких их имущество. После чего продавал жилье. Лишившиеся своих квартир липчане, как правило, злоупотребляли спиртными напитками, а обвиняемый, пользуясь этим, спаивал их, обильно снабжая суррогатом, опасным для жизни и здоровья», — говорится в сообщении следственного комитета.
По данным следствия, Олег Сбродов причастен к смерти двух мужчин. Тело одного из них было обнаружено 14 декабря 2021 года на пустыре недалеко от торгового центра на Елецком шоссе. Как полагает следствие, Олег Сбродов ночью привез и оставил на пустыре смертельно пьяного мужчину и тот умер от острой алкогольной интоксикации.
«Следствие полагает, что обвиняемый сделал это умышленно с целью скрыть мошенничество с жильем потерпевшего, который незадолго до смерти, не осознавая происходящее, подписал договор купли-продажи своей квартиры на улице Петра Смородина, в результате чего остался без жилья и средств к существованию. На основании договора обвиняемый переоформил в октябре 2021 право собственности на своего родственника, причинив материальный ущерб потерпевшему в размере 2,5 млн рублей. Смерть потерпевшего позволила длительное время скрывать мошенничество с его квартирой», — сообщает СК.
По такому же сценарию, как считает следствие, Олег Сбродов в мае 2022 года завладел квартирой 58-летнего липчанина на проспекте Победы. Риелтор спаивал мужчину в гаражном кооперативе, и передавал ему суррогат для употребления.
«При этом обвиняемый был осведомлен, что употребление большого количества этилового спирта человеком неминуемо ведет к развитию алкогольной комы, которая при неоказании своевременной медицинской помощи приводит к смерти. Утром 25 мая 2022 года, обвиняемый после очередного распития суррогата переместил находившегося в алкогольном опьянении потерпевшего из гаражей на территорию близлежащей заброшенной стройплощадки, где потерпевший скончался от отравления алкоголем. Следствие располагает доказательствами причастности обвиняемого в 2018 году к еще одной мошеннической сделке с однокомнатной квартирой на улице Московской, 44-летний собственник которой за неделю до смерти от алкогольной интоксикации завещал унаследованное от матери единственное жилье знакомой обвиняемого. Впоследствии женщина скончалась, предварительно переоформив квартиру на обвиняемого», — заключает областное управление следственного комитета.
Вину в совершении преступлений Олег Сбродов не признает и от дачи показаний отказывается. Для установления участников мошеннической схемы проводятся следственные и процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия. По местам жительства Олега Сбродова и его родственников проведены обыски. В рамках работы по преступлениям прошлых лет устанавливаются иные возможные факты его преступной деятельности.