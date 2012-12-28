Пенсионерка съездила на такси в Москву и отдала все свои деньги и драгоценности «на сохранность в Центробанк»
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Происшествия
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сегодня, 13:41
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86-летняя пенсионерка продала квартиру и отдала деньги мошенникам
Пенсионерка лишилась 5 173 000 рублей, в том числе больше трёх миллионов от продажи квартиры.
Схема началась со звонка якобы от оператора сотовой связи с предложением продлить договор с компанией. Ельчанка назвала собеседнице номер СНИЛС. После этого ее начали обрабатывать «сотрудники Центрального банка РФ», «службы безопасности» и «Следственного комитета». Псевдо-следователь даже прислал ей фотографию своего удостоверения.
Женщину уверили, что ее счета пытаются опустошить мошенники и спасти деньги можно только переводом на «безопасный счет в Центробанке». Чтобы жертва не сорвалась, мошенники вызвали ей такси до банка, заставили купить новый телефон и установить на него указанную ими программу. Через нее пенсионерка в течение двух дней отправила на «безопасный счет» тремя переводами снятые в банке 1 419 000 рублей.
На следующий день «сотрудник Центробанка» начал расспрашивать ельчанку о ее недвижимости. Далее позвонил следователь и сказал, что квартира женщины выставлена мошенниками на продажу. Чтобы этого не случилось, нужно написать заявление в полицию и прислать ему. В ответ «сотрудник» поделился номером телефона риелтерской компании.
В этот же день к женщине пришел риелтор, оценил квартиру и подписал договор. А через два дня квартиру купили за 3 300 000 рублей.
66 000 рублей из этой суммы женщина заплатила за работу риелтора. А остальные деньги ей велели передать «инкассатору», назвав кодовое слово «дочь».
Ельчанка встретилась с «инкассатором» в условленном месте и передала все деньги, получив расписку.
И только после этого пенсионерка поняла, что ее обманули мошенники и обратилась в полицию.
Всего ельчанка лишилась 5 173 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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