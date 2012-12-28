Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночные взрывы — звуки самолетов
Происшествия
«Тойота Прадо» опрокинулась на Сокольском мосту
Происшествия
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Пенсионерка съездила на такси в Москву и отдала все свои деньги и драгоценности «на сохранность в Центробанк»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: в логу найден пропавший, велотрасса в переходе и зачем в парке рубят деревья
Общество
Елецкие врачи три часа буквально по кусочкам собирали 17-летнему парню стопу
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В пожаре на Опытной погибла женщина
Происшествия
Ночью в ТРЦ «Октябрьский» завыла пожарная сигнализация
Происшествия
Бывшая сотрудница полиции обвиняется в служебных подлогах и превышении должностных полномочий
Происшествия
Читать все
Ночные взрывы — звуки самолетов
Происшествия
Бывшая сотрудница полиции обвиняется в служебных подлогах и превышении должностных полномочий
Происшествия
86-летняя пенсионерка продала квартиру и отдала деньги мошенникам
Происшествия
Ночью в ТРЦ «Октябрьский» завыла пожарная сигнализация
Происшествия
В доме на улице Невского обнаружили тело женщины с гнилостными изменениями
Происшествия
На Осеннем проезде нашли труп
Происшествия
18-летнюю липчанку задержали с партией синтетики для закладок
Происшествия
В пожаре на Опытной погибла женщина
Происшествия
В Кыргызстане разгорелся нешуточный скандал в связи с исчезновением памятника Петру Семенову-Тян-Шанскому
Общество
Женщина погибла на дороге Хлевное – Липецк под колесами грузовика
Происшествия
Читать все
Происшествия
956
сегодня, 13:41
10

86-летняя пенсионерка продала квартиру и отдала деньги мошенникам

Пенсионерка лишилась 5 173 000 рублей, в том числе больше трёх миллионов от продажи квартиры.

86-летняя жительница Ельца несколько дней находилась под влиянием мошенников. За это время они выманили у пенсионерки все сбережения, заставили продать квартиру, и перевести им вырученные за ее продажу деньги. О том, как обманывали пожилую женщину, рассказали в  ОМВД России по Ельцу.

Схема началась со звонка якобы от оператора сотовой связи с предложением продлить договор с компанией. Ельчанка назвала собеседнице номер СНИЛС. После этого ее начали обрабатывать «сотрудники Центрального банка РФ», «службы безопасности» и «Следственного комитета». Псевдо-следователь даже прислал ей фотографию своего удостоверения. 

Женщину уверили, что ее счета пытаются опустошить мошенники и спасти деньги можно только переводом на «безопасный счет в Центробанке». Чтобы жертва не сорвалась, мошенники вызвали ей такси до банка, заставили купить новый телефон и установить на него указанную ими программу. Через нее пенсионерка в течение двух дней отправила на «безопасный счет» тремя переводами снятые в банке 1 419 000 рублей.

На следующий день «сотрудник Центробанка» начал расспрашивать ельчанку о ее недвижимости. Далее позвонил следователь и сказал, что квартира женщины выставлена мошенниками на продажу. Чтобы этого не случилось, нужно написать заявление в полицию и прислать ему. В ответ «сотрудник» поделился номером телефона риелтерской компании.

В этот же день к женщине пришел риелтор, оценил квартиру и подписал договор. А через два дня квартиру купили за 3 300 000 рублей.

66 000 рублей из этой суммы женщина заплатила за работу риелтора. А остальные деньги ей велели передать «инкассатору», назвав кодовое слово «дочь».

Ельчанка встретилась с «инкассатором» в условленном месте и передала все деньги, получив расписку.

И только после этого пенсионерка поняла, что ее обманули мошенники и обратилась в полицию.

Всего ельчанка лишилась 5 173 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

мошенничество
0
3
3
0
5

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
кит
5 минут назад
Вот и остались наследнички с носом ! А правильно ! Нужно общаться с бабушкой ! А то после смерти столько наследников обьявляются! И время на суды появляется
Ответить
В
7 минут назад
86 лет купила телефон и установила нужную программу. Среди моих знакомых более молодого возраста проблематично прочитать смс.
Ответить
Анна
8 минут назад
Каждый день мошенничества. Где отчет полиции по этому вопросу или это в порядке вещей. Неужели нельзя навести порядок.
Ответить
Бедная
24 минуты назад
Старушка.Этим не людям, выманившим,все что у нее было гореть в аду.
Ответить
Вопрос
30 минут назад
Т н риэлтор, где сейчас ? В кандалах или очередную жертву обрабатывает ?
Ответить
Саша
36 минут назад
Просто гады, нелюди! Оставьте стариков в покое! Кто всё это делает попомнят когда их старость придёт, а может и не придёт.....
Ответить
Молодуха
38 минут назад
Молодец бабушка! В 86 лет и миллионы накопила, и жилье имеет не одно. Не то,что женихи с кредитами и алиментами.
Ответить
525
23 минуты назад
У меня и квартира есть, и машина и сбережения. Нет кредитов. Только ещё раз идти в ЗАГС с голодранкой????? Хватит!!! Сходил уже!!!! Лучше быть свободным!!!
Ответить
Увы
30 минут назад
Уже не имеет...
Ответить
Гость
49 минут назад
Вот даже комментировать не надо
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить