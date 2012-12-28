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Происшествия
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48 минут назад
В пожаре на Опытной погибла женщина
Горела ее квартира. Огонь тушили четыре отделения пожарных.
Еще трах возгораний вчера удалось избежать. В двух десятиэтажках, на Стаханова и Терешковой, на кухнях подгорела пища, по тревоге были подняты восемь расчетов, но реальной опасности удалось миновать.
В частном доме на улице Бородинской возникло короткое замыкание. Разгореться огню не дали два расчёта пожарно-спасательных частей №1 и №2.
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