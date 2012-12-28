В пожаре на Опытной погибла женщина

Горела ее квартира. Огонь тушили четыре отделения пожарных.

Вечером 8 июля на пятом этаже дома №21 по улице Опытной в Липецке горела квартира. В пожаре погибла 80-летняя женщина. Квартиру тушили четыре отделения пожарных.Еще трах возгораний вчера удалось избежать. В двух десятиэтажках, на Стаханова и Терешковой, на кухнях подгорела пища, по тревоге были подняты восемь расчетов, но реальной опасности удалось миновать.В частном доме на улице Бородинской возникло короткое замыкание. Разгореться огню не дали два расчёта пожарно-спасательных частей №1 и №2.