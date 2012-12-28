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Общество
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29 минут назад
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Мэрия отложила расходы на оснащение школы в «Елецком»
208 миллионов администрация города потратит на нужды этого года. Финансирование школы администрация обещает вернуть в 2025-м.
Как оказалось, школа пока — не приоритет городской администрации. Снятая сумма будет потрачена на первоочередные расходы, к которым отнесены муниципальная декабрьская выплата для тех, кто заключил контракты с Минобороны на участие в СВО (60 млн рублей), субсидии управляющим компаниям-участникам программы благоустройства «Ремонт двора» (42,8 млн рублей), окончание строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Сселках (75 млн рублей) и повышение зарплат работникам учреждений дополнительного образования (13,6 млн рублей).
— Сумму на оснащение школы в «Елецком» мы восстановим в бюджете 2025 года, — пояснила ситуацию председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.
Меж тем школа в «Елецком» должна быть сдана в эксплуатацию в конце декабря. Но очевидно, этого не случится.
— Предполагается, что этот объект будет сдан через полтора-два месяца, — сказала вице-мэр Липецка Светлана Сурмий.
И это — как раз тот случай, к которому применима крылатая фраза из старой советской кинокомедии: «Торопиться не надо».
Новая школа самому населенному микрорайону Липецка, в котором существующая 60-я школа работает, по факту, в три смены, нужна как воздух. Поэтому новостройку и запланировали сразу на 1 224 места. Реализовать этот разработанный в Орле проект доверили компании «Липецксантехмонтаж-1» Андрея Бугакова, известной строительством десятков социальных объектов в Липецке — той же 60-й школы, в частности.
Стройка началась в мае прошлого года. Как говорят специалисты, реализация такого проекта, предполагающего еще и пришкольный стадион со всем благоустройством, требует двух лет. Но школу нужно было построить за полтора. Поэтому как только главой Липецка стал Роман Ченцов, он тут же примчался на эту стройку и Андрей Бугаков пообещал мэру, что к концу года закончит все работы:
— В августе заведем школу под крышу плюс четыре месяца на отделку. К 31 декабря школу сдадим!
— К концу декабря школа будет готова на 95%, — сказал сегодня Андрей Бугаков GOROD48.
Оказалось, что строителю не хватает рабочих рук. Не разнорабочих, электриков, штукатуров и маляров, а специалистов, которые умеют монтировать тяжелый облицовочный керамогранит на подвесные системы. Фасад школы нужно облицевать гранитом с первого по четвертый этаж, со всех сторон, даже во внутреннем дворе-колодце. И из-за нехватки умельцев эта работа продвигается черепашьими темпами.
— И тут дело даже не в заплате, у меня чернорабочий получает по пять тысяч рублей в день. Просто на стройке, на любой стройке сейчас не хватает людей. Это — повсеместная проблема, нерешаемая даже привлечением мигрантов, — говорит Андрей Бугаков.
К февралю весь керамогранит будет на своих местах. А к концу декабря подрядчик обещает подготовить школу к расстановке мебели и оборудования, которые будут куплены департаментом образования на те самые 208,3 миллиона, которые мэрия обещает восстановить в бюджете-2025. Так как новая школа откроет свои двери ученикам 1 сентября, времени на ее подготовку к первому учебному году, как говорится, хватит за глаза.
Изюминками школы станут чрезвычайно просторные холлы и высоченные потолки. Стены вдоль многочисленных лестничных маршей — а это самые проходные места, будут облицованы той самой крупноразмерной керамической плиткой, что позволит раз и навсегда забыть про их ремонт.
Здесь будут три спортивных зала — малый, большой и гимнастический. Плюс большой актовый зал на более чем 400 мест. В пищеблоке можно будет с нуля готовить завтраки и обеды для всех учеников. Огромная столовая уже сияет светлой керамической плиткой. Потолки в кухне и столовой изготовлены из моющихся материалов. Вместо умывальников-тюльпанов, которых изначально предусматривалось более 30 штук, перед столовой установят несколько длинных, изготовленных по спецзаказу, умывальников из полимербетона, к которым сразу может подойти целый класс.
Если говорить о пришкольном стадионе, то на нем уже приживается естественный рулонный газон, который укладывали на предварительно укатанную катком землю. Его нужно только вовремя стричь и поливать.
— Если бы мне сказали еще пять лет назад, что я в одиночку буду строить такой объект в 27 тысяч квадратных метров, состоящий из четырех корпусов, я бы не поверил. Сказал бы, что не потяну. Первым таким вызовом для меня стала новая школа в Грязях. Справился. И эту школу мы почти достроили сами, без привлечения субподрядчиков, — сказал Андрей Бугаков.
Р.S. На месте стройгородка, который после окончания строительства школы демонтирует подрядчик, появится земельный участок, зарезервированный под детский сад. Который также крайне нужен в «Елецком», где продолжается строительство второй очереди микрорайона с малоэтажной застройкой.
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