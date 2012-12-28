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В Липецке спасатели достали из трубы мусоропровода пьяного мужчину
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23 минуты назад

В Липецке спасатели достали из трубы мусоропровода пьяного мужчину

36-летний житель пригородного села умудрился забраться в заваренный мусоропровод и застрял между этажами.

Рано утром спасатели управления ГО и ЧС Липецка провели случающуюся раз в полтора десятка лет операцию: извлекли человека из мусоропровода. 

В три утра бригада управления прибыла по вызову в дом №3 по улице Меркулова: в трубе заваренного мусоропровода между восьмым и девятым этажами застрял мужчина. 

С помощью отрезной машинки спасатели сумели освободить страдальца. Оказалось, что 36-летний житель села Ярлуково получил серьезные повреждения. Когда спасатели передали его врачам скорой помощи, те диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сочетанную травму, ушибы ноги и позвоночника. К тому же мужчина был пьян. Скорая отвезла его в городскую больницу №4  «Липецк-Мед»

Подобное в Липецке случалось в 2007 году. Тогда в трубе мусоропровода на улице Терешковой, 42 застрял подросток. Парня также вызволяли городские спасатели. 

Фото предоставлено управлением ГО и ЧС Липецка
спасатели
мусопровод
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