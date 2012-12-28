Прокуратура проверит жалобу на семейственность в сборе информации о покойниках в Добровском районе
Игорь Артамонов: «На елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» формируется сельскохозяйственный кластер»
Сегодня в Липецке: парковать машины в городе всё сложнее, каждый пятый будет работать в новогодние праздники
Липецкая вечЁрка: стрельба по полицейским, ценные покойники и стоит ли продлить время продажи спиртного?
Происшествия
429
23 минуты назад
В Липецке спасатели достали из трубы мусоропровода пьяного мужчину
36-летний житель пригородного села умудрился забраться в заваренный мусоропровод и застрял между этажами.
В три утра бригада управления прибыла по вызову в дом №3 по улице Меркулова: в трубе заваренного мусоропровода между восьмым и девятым этажами застрял мужчина.
С помощью отрезной машинки спасатели сумели освободить страдальца. Оказалось, что 36-летний житель села Ярлуково получил серьезные повреждения. Когда спасатели передали его врачам скорой помощи, те диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сочетанную травму, ушибы ноги и позвоночника. К тому же мужчина был пьян. Скорая отвезла его в городскую больницу №4 «Липецк-Мед»
Подобное в Липецке случалось в 2007 году. Тогда в трубе мусоропровода на улице Терешковой, 42 застрял подросток. Парня также вызволяли городские спасатели.
Фото предоставлено управлением ГО и ЧС Липецка
0
1
0
1
1
Комментарии