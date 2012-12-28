Бывшая сотрудница полиции обвиняется в служебных подлогах и превышении должностных полномочий

СК передал в суд дело бывшей сотрудницы полиции, обвиняемой в 36 эпизодах служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, женщина внесла в отчетность ложные сведения о завершении следствия и передаче уголовных дел в суд, когда работала начальником дознания одного из отделов полиции Липецка.Липовые отчеты она создала, так как были нарушены разумные сроки расследования.«Противоправные действия повлекли грубое искажение государственной статистической отчетности за май 2021 года - июль 2022 года, а также ведомственной оценки деятельности регионального УМВД России», — сообщили в следкоме.Преступление было выявлено во взаимодействии с прокуратурой.