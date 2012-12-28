Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Под Липецком разорвали автомобильный прицеп
Происшествия
Над улицей Механизаторов заметили столб чёрного дыма
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
На 35 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Кражу 35 шоколадок записала камера наблюдения
Происшествия
«Калина» столкнулась с экскаватором: пострадала женщина водитель
Происшествия
Сегодня в Липецке: Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл, липчан раздражают перекуры и как бороться с ленью на работе
Общество
Жители Копцевых Хуторов обнаружили птичье кладбище
Общество
Четыре человека спасены из горящей пятиэтажки на улице 9-й микрорайон
Происшествия
В Липецке тепло еще не подано в 21 многоквартирный дом, в 65 — перебои с отоплением
Общество
Читать все
В Липецке тепло еще не подано в 21 многоквартирный дом, в 65 — перебои с отоплением
Общество
На окраинах Липецка к концу года установят шесть новых антивандальных остановок
Общество
В ночь на среду перекроют мост на улице Первомайской в Липецке
Общество
Выплату от Липецка за контракт с Минобороны увеличивают с 200 тысяч до полумиллиона рублей
Общество
Маршрутка въехала в «Ниссан» на улице Меркулова
Происшествия
В Липецкой области раскрывают не менее 90% убийств и 100% преступлений на половой почве
Происшествия
Стажер из Липецка обокрал в Москве табачную лавку
Происшествия
В остановленной для проверки документов «семёрке» обнаружили 156 бутылок спиртного и 860 пачек немаркированных сигарет
Происшествия
Липецкая область заняла 21 место в рейтинге регионов по доходам населения
Экономика
На НЛМК определили лучшего машиниста крана
НЛМК Live
Читать все
Общество
760
сегодня, 12:42
6

В ночь на среду перекроют мост на улице Первомайской в Липецке

На ремонт самого маленького моста города отведены 10 месяцев.

В ночь на среду, 23 октября, в Липецке на капремонт полностью перекроют мост на улице Первомайской. «Объехать перекрытие можно будет по улицам Октябрьская и Карла Маркса. На участке от перекрестка Фрунзе – Первомайская до моста можно будет двигаться вниз, как это было раньше», — сообщили в мэрии.

Мост на Первомайской — самый маленький в городе, по которому ходит транспорт. Ширина русла водоотводного канала под эстакадой — всего девять метров. Длина моста — 18,2 метра, ширина — 19,9 метра. Однако контрактом предусмотрена его сдача заказчику, управлению главного смотрителя мэрии, аж к 29 августа следующего года!

Ремонтировать мост за 54 997 033 рубля будет все та же Уваровская ПМК-22, которая заканчивает перекладку горбатого моста на Советской и на прошлой неделе начала реконструкцию моста на Плехановском спуске.

Таким образом, в Липецке со среды в ремонтах будут находится сразу четыре моста: на Студеновской, Советской, Плехановском спуске и Первомайской.

«В первые дни перекрытия моста на Первомайской специалисты будут мониторить дорожную обстановку, уделяя особое внимание часам пик, и, в зависимости от складывающегося трафика, вносить дополнительные изменения в работу светофорных объектов», — добавили в мэрии.
мост
ремонт
2
0
3
1
3

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
1
22 минуты назад
Ну если эти ремонты делает одна организация, почему нельзя закрыть один мост и все силы бросить на него потом беритесь за другой, да и сроки сократятся. Или у них так много работников, что везде успеют.
Ответить
дядя
22 минуты назад
за 55млн .. сильно
Ответить
Викторм
сегодня, 12:58
10 месяцев... А что не 110 месяцев?Ждем эпического 20-летнего ремонта туалета у зоопарка.
Ответить
Лип
31 минуту назад
+100500, по любому
Ответить
Бусинка
сегодня, 12:53
Перекройте все мосты сразу. Хочу посмотреть на это шоу
Ответить
Сосед
2 минуты назад
хорошо перекроем
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru