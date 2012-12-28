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Общество
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сегодня, 12:42
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В ночь на среду перекроют мост на улице Первомайской в Липецке
На ремонт самого маленького моста города отведены 10 месяцев.
Мост на Первомайской — самый маленький в городе, по которому ходит транспорт. Ширина русла водоотводного канала под эстакадой — всего девять метров. Длина моста — 18,2 метра, ширина — 19,9 метра. Однако контрактом предусмотрена его сдача заказчику, управлению главного смотрителя мэрии, аж к 29 августа следующего года!
Ремонтировать мост за 54 997 033 рубля будет все та же Уваровская ПМК-22, которая заканчивает перекладку горбатого моста на Советской и на прошлой неделе начала реконструкцию моста на Плехановском спуске.
Таким образом, в Липецке со среды в ремонтах будут находится сразу четыре моста: на Студеновской, Советской, Плехановском спуске и Первомайской.
«В первые дни перекрытия моста на Первомайской специалисты будут мониторить дорожную обстановку, уделяя особое внимание часам пик, и, в зависимости от складывающегося трафика, вносить дополнительные изменения в работу светофорных объектов», — добавили в мэрии.
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