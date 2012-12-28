В ночь на среду перекроют мост на улице Первомайской в Липецке

На ремонт самого маленького моста города отведены 10 месяцев.

В ночь на среду, 23 октября, в Липецке на капремонт полностью перекроют мост на улице Первомайской. «Объехать перекрытие можно будет по улицам Октябрьская и Карла Маркса. На участке от перекрестка Фрунзе – Первомайская до моста можно будет двигаться вниз, как это было раньше», — сообщили в мэрии.Мост на Первомайской — самый маленький в городе, по которому ходит транспорт. Ширина русла водоотводного канала под эстакадой — всего девять метров. Длина моста — 18,2 метра, ширина — 19,9 метра. Однако контрактом предусмотрена его сдача заказчику, управлению главного смотрителя мэрии, аж к 29 августа следующего года!Ремонтировать мост за 54 997 033 рубля будет все та же Уваровская ПМК-22, которая заканчивает перекладку горбатого моста на Советской и на прошлой неделе начала реконструкцию моста на Плехановском спуске.Таким образом, в Липецке со среды в ремонтах будут находится сразу четыре моста: на Студеновской, Советской, Плехановском спуске и Первомайской.«В первые дни перекрытия моста на Первомайской специалисты будут мониторить дорожную обстановку, уделяя особое внимание часам пик, и, в зависимости от складывающегося трафика, вносить дополнительные изменения в работу светофорных объектов», — добавили в мэрии.