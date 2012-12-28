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58 минут назад
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В Липецке нотариуса обвинили в отжиме жилья в составе преступной группы
Сегодня Павла Андреева арестовали по ходатайству Следкома.
Павла Андреева задержали 25 декабря. Своей вины в предъявленных ему обвинениях он не признал. «Все это наигранно», — только и сказала сегодня GOROD48 на процедуре избрания нотариусу его мать Татьяна Андреева, тоже нотариус, экс-президент областной нотариальной палаты.
Однако в отделе по расследованию особо важных дел регионального Следкома считают иначе. По данным следствия, Павел Андреев входил в организованную преступную группу, возглавляемую бывшим майором ФСИН и риэлтором Олегом Сбродовым. На счету этой группы — подтвержденные документально махинации с семью квартирами на протяжении 2014-2022 годов, хотя по факту случаев мошенничества могло быть и больше. Законных собственников обманывали и травили паленой водкой, а их жилье переписывали на иных людей. Самого Сбродова тот же Советский районный суд Липецка арестовал в декабре прошлого года по обвинению в двух убийствах и трех эпизодах мошенничества. Сегодня в этом же суде арестовали помогавшего ему по версии следствия нотариуса Андреева.
Причастность нотариуса к махинациям с недвижимостью подтверждается, по данным следствия, показаниями свидетелей и иными доказательствами. Арестовать Павла Андреева было необходимо для того, чтобы он не скрылся от следствия, не смог влиять на потерпевших или уничтожить улики, так как он имеет доступ к сведениям, составляющим нотариальную тайну.
Примечательно, что ранее уголовное дело, в котором фигурировал Павел Андреев, возбужденное еще летом 2022 года, вела полиция. Однако расследование дважды приостанавливали по причине не установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, и прокуратура передала его в региональный Следком. Производством занялся отдел по расследованию особо важных дел, а его сотрудники соединили полученные материалы с 17 другими уголовными делами, в которых фигурировали Олег Сборов и несколько его подельников.
Если в последующем вина нотариуса Павла Андреева будет доказана ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
P.S. Нотариусом Павел Андреев стал вынужденно. Свою карьеру он начал как судья. Но был уволен за нарушение Кодекса судебной этики. После скандала ему пришлось выбрать иную профессию, в которой уже наработала непререкаемый авторитет его мать.
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