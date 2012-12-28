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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: горожане за отмену ЕГЭ, наконец-то названа идеальная работа мечты

Липчан ждут выставки, творческие мастер-классы, занятие по фланкировке и аномальная жара.

Жара… жарища

В Липецке намечается пока самый жаркий день в 2025 году: столбик термометра покажет от 34 до 36 градусов.

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Отключение воды

С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частом секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Целинной, Цимлянской, Украинской, в переулках Лесной 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м.

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С 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом:

- ул. А. Ладыгина, 33а, 35;
- ул. Карла Маркса, вл. 9/2;
- ул. Фабричная, вл. 1, ст. 6,70, 70в, 71.

В это же время неудобства испытают и жители частного сектора на улицах А.Лыдыгина, Фабричной.

Пробки

Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.


Бессознательное

В Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов 15/3) открылась необычная «Сказочный мир бессознательного» художницы Светланы Исковских (12+).

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Удивительное путешествие в мир фантазий и эмоций, воплощенных на холсте человеком, не имеющим художественного образования. Работы Светланы словно приглашают зрителя заглянуть в глубины подсознания, где рождаются самые невероятные образы. Выставка продлится в течение месяца.

Шашкой махать

Если заглянете в Центральную библиотеку, то навестите в 17:30 и занятие по фланкировке шашкой (16+).

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Фото vk.com

Незаменимый опыт для любителей книг: не всё же только читать о Чапаеве и Тарасе Бульбе: надо же и на себе испытать их умения! Занятие ведёт Мария Фесюн.

Проверка знаний

А в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 13:00 состоится интеллектуальная игра «Моя страна — Россия» (12+).

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Желающие могут посостязаться в знаниях о родной стране. Вас ждет увлекательное командное состязание в трех турах. Чтобы стать в нем лучшими, вам придется искать ответы на вопросы по истории, географии, этнографии, литературе и искусству.

Мастер-классы

В библиотеке на Левом берегу (пр-т Мира, 4) в 14:00 состоится урок выжигания по дереву (6+), а в 15:30 – занятие по рисованию в технике граттаж (12+).

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В библиотеке «Социальная» (ул. Липовская, 2а) в 17:00 творческое объединение «Иголка» устроит занятие по созданию сувенира из фетра «Аленький цветочек» (12+).

Бесплатная экскурсия в музее

Липецкий краеведческий музей ул. Ленина, 25приглашает на бесплатную экскурсию в честь Дня семьи, любви и верности (6+). 

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Фото ЛОКМ

Сегодня 12:00 музей откроет двери для всех желающих и устроит увлекательное путешествие по истории Липецкой земли с XVI по XX век. Узнаете, как крепости стали городами, увидите уникальные экспонаты дореволюционной эпохи и погрузитесь в культуру региона.

Лекция

Интеллектуальная обстановка гарантирована сегодня в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:00 липецкий искусствовед и знаток прекрасного Андрей Ломоносов прочитает лекцию «Польская живопись первой трети XIX века» (16+).

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День подвижных игр

В 15:00 Городской детско-юношеский центр «Спортивный» приглашает девчонок и мальчишек на улицу Силикатную, 21посетить «Планету спорта» (6+).

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Игры, эстафеты на свежем воздухе подарят замечательное настроение и укрепят детское здоровье.

ЕГЭ

41% липчан в опросе SuperJob заявили, что довольны результатами ЕГЭ своих детей-выпускников. Недовольство высказали 37% опрощенных.

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Систему ЕГЭ положительно оценивают 24% родителей, а 70% — отрицательно. Поддержка выше среди тех, кого результаты своих чад порадовали.

Все в курьеры!

За год в Липецке количество вакансий для курьеров выросло на 46%, подсчитали в SuperJob. При этом разносчикам/развозчикам всего и вся ещё и платят больше, чем остальным.
Средняя рыночная зарплата курьеров в настоящее время на 11% выше, чем у специалистов с высшим образованием, и на 26% выше, чем у специалистов без высшего образования.

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Дорогие липчане! В такой жаркий хочется на пляж, а не на работу. Но где бы вы не находились, жизнь не должна бежать мимо вас, а значит необходимо читать новости на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!

Сегодня в Липецке
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Комментарии (5)

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Сначала новые
65+
3 минуты назад
Надо отменить ЕГЭ тогда липецкая молодёжь перестанет уезжать из города ! С обычными экзаменами в другие вузы страны поступят единицы . Будут возрождать деревню в городе места всем не хватает .
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-
17 минут назад
Родители за отмену ЕГЭ. И за стобы их дети сдавали 100500 вступительных экзаменов в каждый вуз, который выберут их дети.
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Электорат
32 минуты назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Воспитатель
32 минуты назад
Самая лучшая работа - это работа воспитателя: не смотря на дикую жару и работу в две смены, усталость, недосыпание, низкую оплату труда, переработку, постоянный шум, стресс, проверки, истерики родителей и самих воспитанников, отсутствие няни и личной жизни, не смотря на всё это и многое другое, работа с детьми - это самое прекрасное, что может с Вами случиться! Столько любви и отдачи Вы не получите больше нигде!
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Однако
37 минут назад
А что? Работа на свежем воздухе. Знай, гоняй себе на драндулете. И учиться не надо.
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