Аномальная жара продолжит хозяйничать в Липецкой области

Температура до +38 градусов будет держаться в ближайшие дни.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления — будет преимущественно без осадков.Среднесуточные температуры воздуха составят 27-28 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, ночью слабый, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью — от +17 до +22 градусов, днем сильная жара от +33 до +38 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +18 до +20 градусов, днем — от +34 до +36 градусов.День 10 июля стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 6 градусов тепла.