Бывшая сотрудница полиции обвиняется в служебных подлогах и превышении должностных полномочий
Липецкая вечЁрка: в логу найден пропавший, велотрасса в переходе и зачем в парке рубят деревья
Общество
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48 минут назад
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Аномальная жара продолжит хозяйничать в Липецкой области
Температура до +38 градусов будет держаться в ближайшие дни.
Среднесуточные температуры воздуха составят 27-28 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, ночью слабый, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью — от +17 до +22 градусов, днем сильная жара от +33 до +38 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +18 до +20 градусов, днем — от +34 до +36 градусов.
День 10 июля стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 6 градусов тепла.
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