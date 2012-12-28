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Общество
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23 минуты назад
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Студеновский мост перекроют наполовину в ночь с понедельника на вторник
Для движения оставят две полосы — по одной в каждую сторону.
— Для движения оставят две полосы — по одной в каждую сторону, — сообщили GOROD48 в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии — По такой же схеме в прошлом году перекрывался Сокольский мост.
Мост на Студеновской будет ремонтировать липецкая компания «Капиталстрой». Ей предстоит разобрать конструкции моста, капитально отремонтировать его опоры, ригели, пролеты и мостовое полотно, установить новые барьерные и перильные ограждения, обновить пешеходные зоны. Работы обойдутся бюджету в 174,1 млн рублей.
Срок реконструкции — с момента ее начала по 1 ноября 2025 года. Так написано в муниципальном контракте. Но заказчик, управление главного смотрителя, уверен, что подрядчик закончит ремонт гораздо раньше.
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