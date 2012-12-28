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23 минуты назад
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Студеновский мост перекроют наполовину в ночь с понедельника на вторник

Для движения оставят две полосы — по одной в каждую сторону.

В следующий понедельник, 24 июня, начнется капитальный ремонт моста через русло ручья Студеный в Липецке. В ночь с понедельника на вторник перекроют его половину в сторону Сокола.

— Для движения оставят две полосы — по одной в каждую сторону, — сообщили GOROD48 в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии — По такой же схеме в прошлом году перекрывался Сокольский мост.

Мост на Студеновской будет ремонтировать липецкая компания «Капиталстрой». Ей предстоит разобрать конструкции моста, капитально отремонтировать его опоры, ригели, пролеты и мостовое полотно, установить новые барьерные и перильные ограждения, обновить пешеходные зоны. Работы обойдутся бюджету в 174,1 млн рублей.

Срок реконструкции — с момента ее начала по 1 ноября 2025 года. Так написано в муниципальном контракте. Но заказчик, управление главного смотрителя, уверен, что подрядчик закончит ремонт гораздо раньше.
Студеновский мост
ремонт
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Да уж
7 минут назад
Бедные селяне,как теперь им на работу добираться.
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Катя
15 минут назад
В следующий понедельник, 24 июля. Оригинально!!! В следующий понедельник уже 24 июллллляяяяяя
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Землянин
18 минут назад
А ямы заасфальтировать по одной из полос по которой будет осуществляться движение никому в голову не пришло?
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