Студеновский мост перекроют наполовину в ночь с понедельника на вторник

Для движения оставят две полосы — по одной в каждую сторону.

В следующий понедельник, 24 июня, начнется капитальный ремонт моста через русло ручья Студеный в Липецке. В ночь с понедельника на вторник перекроют его половину в сторону Сокола.— Для движения оставят две полосы — по одной в каждую сторону, — сообщили GOROD48 в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии — По такой же схеме в прошлом году перекрывался Сокольский мост.Мост на Студеновской будет ремонтировать липецкая компания «Капиталстрой». Ей предстоит разобрать конструкции моста, капитально отремонтировать его опоры, ригели, пролеты и мостовое полотно, установить новые барьерные и перильные ограждения, обновить пешеходные зоны. Работы обойдутся бюджету в 174,1 млн рублей.Срок реконструкции — с момента ее начала по 1 ноября 2025 года. Так написано в муниципальном контракте. Но заказчик, управление главного смотрителя, уверен, что подрядчик закончит ремонт гораздо раньше.