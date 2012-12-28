Мэрия намерена через суд понудить липчан взять на содержание объекты благоустройства программы «Мой двор»
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Общество
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сегодня, 14:56
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Мэрия намерена через суд понудить липчан взять на содержание объекты благоустройства программы «Мой двор»
Но это — крайняя мера. После новогодних праздников администрация Липецка постараются убедить горожан добровольно исполнить их договорные обязанности.
Основная задача программы — улучшение качества благоустройства дворов. Ее философия предусматривает бережное отношение липчан к обновленным общественным местам, ведь горожане, во-первых, сами решают, участвовать в ней или нет, во-вторых, активно высказывают свои пожелания мэрии, в-третьих, готовы софинансировать 1% от общей суммы, выделенной из бюджета на реализацию проекта, в-четвертых, курируют работу подрядчиков и, в-пятых, по окончанию работ берут обновленный двор со всей его инфраструктурой на свой баланс, то есть готовы на увеличение тарифа от своей УК на содержание и текущий ремонт. Но на деле эта философия, направленная на сопричастность жителей города к сохранению в нем порядка, не работает.
За три последних года в Липецке по этой программе комплексно обустроили 123 двора. Но на свой баланс ее участники не взяли и половины того, что было сделано. То есть, фактически, горожане кидают мэрию, отказываясь от своих договорных обязательств.
Вице-спикер горсовета Евгений Павлов задал резонный вопрос: кому же содержать все новые детские и спортивные городки, горки-качели, урны-лавочки? Кто весь этот новострой возьмет на баланс?
— Это все нужно передать собственникам многоквартирных домов. Мы недавно нормативно закрепили, что можем это сделать через суд. Но мы действовать так не хотим. После новогодних праздников будем встречаться с липчанами, чтобы побудить их к исполнению их же обязательств, — сказала Ольга Логинова.
— Сразу вам говорю — у меня в округе не возьмут, — парировал Евгений Павлов.
— Тогда мы пойдем в суд. Жители подписывали с нами документы, по которым они обязаны взять все благоустройство на свой баланс, — ответила Ольга Логинова.
Тему продолжили депутаты Андрей Выжанов и Николай Двугрошев. Первый сказал, что нельзя оставлять все на самотек, нельзя ждать какого-то несчастного случая на ничейных объектах благоустройства, когда Липецк прогремит на всю страну, когда нужно будет искать крайних и в экстренном порядке решать проблему. Его коллега предложил мэрии изыскать средства на поддержание элементов благоустройства в нормативном порядке, пока мэрия уговаривает липчан или судится с ними. «Мы отвечаем за безопасность на детских и спортивных площадках. Назовите нам необходимую для этого сумму!»
Депутат Андрей Иголкин поинтересовался тем, почему реализация программы «Мой двор» всякий раз выбивается из графиков? Ольга Логинова ответила, что горожане долго запрягают. Что в проекты благоустройства дворов липчане долгое время вносят свои коррективы, а поиск компромиссов затягивает время принятия решений, и, соответственно, удлиняет сроки оформления проектно-сметной документации (GOROD48 рассказывал, что в этом году жители дома №100 по проспекту Победы внесли в проект благоустройства двора восемь существенных корректировок, домов №13 и №15 по улице Ленина — девять, домов №7/3 и №7/4 по улице Филипченко — 10).
— Мы призываем участников программы приходить к нам с согласованными пожеланиями, выбирать уполномоченного человека, с которым мы будем иметь дело, — сказала председатель департамента.
Пока же процесс принятия конечного решения участниками программы очень похож на действия больного, который, узнав о диагнозе, проходит стадии отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Однако в случае с программой «Мой двор» липчане добавили еще одну: нежелание брать на себя расходы по содержанию полученного благоустройства.
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