33-летний отец случайно задавил свою четырехмесячную дочь

По данному факту начата доследственная проверка.

Вчера утром прохожие услышали из окна молодоженки по улице Циолковского крики мужчины, просившего срочно вызвать скорую помощь в его комнату. Из его криков следовало, что в комнате находится не подающий признаков жизни ребенок. И что квартира, из которой он кричит, заперта снаружи.По вызову к дому приехали медики, полицейские и спасатели городского отделения ГО и ЧС. Спасатели вскрыли замок двери, за которой обнаружили убитого горем 33-летнего мужчину и его мертвую 4-месячную дочь.По словам отца, накануне вечером его жене ушла на работу и закрыла за собой дверь на ключ — замок было невозможно открыть изнутри. Он, покормив дочь из бутылочки, положил ее спать на диван к стене, а сам лег с краю. Проснувшись утром, он увидел посиневшего ребенка, лежавшего под его боком. Девочка уже не дышала. Отец решил, что он случайно приспал малышку.По данному факту региональный Следком начал доследственную проверку.