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сегодня, 09:37
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33-летний отец случайно задавил свою четырехмесячную дочь

По данному факту начата доследственная проверка.

Вчера утром прохожие услышали из окна молодоженки по улице Циолковского крики мужчины, просившего срочно вызвать скорую помощь в его комнату. Из его криков следовало, что в комнате находится не подающий признаков жизни ребенок. И что квартира, из которой он кричит, заперта снаружи.

По вызову к дому приехали медики, полицейские и спасатели городского отделения ГО и ЧС. Спасатели вскрыли замок двери, за которой обнаружили убитого горем 33-летнего мужчину и его мертвую 4-месячную дочь.

По словам отца, накануне вечером его жене ушла на работу и закрыла за собой дверь на ключ — замок было невозможно открыть изнутри. Он, покормив дочь из бутылочки, положил ее спать на диван к стене, а сам лег с краю. Проснувшись утром, он увидел посиневшего ребенка, лежавшего под его боком. Девочка уже не дышала. Отец решил, что он случайно приспал малышку.

По данному факту региональный Следком начал доследственную проверку.
смерть младенца
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
горе то горе
13 минут назад
а дети должны в своей люльке спать
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Мистер очевидность
15 минут назад
Мутно это всё, горе понятно, но че то стали часто дети погибать, кто знает материнский капитал забирается если ребёнок умирает или остается у родителей? Люди ради денег готовы на всё в это наше стремное время...
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Гость
15 минут назад
Странная семейка. Как можно закрывать двери? Может случиться что угодно.
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Мда
15 минут назад
Почему мама работает? Почему закрыла снаружи? Часто дети умирают во сне, это страшно, да. Поэтому мамы часто не спят, проверяют ребенка дышит ли он. Соболезную!
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александр
18 минут назад
Случаи приспания и раньше были,потому .что люльки-зыбки не у всех были,а детских кроваток и вовсе не было. судили в основном мамаш.
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Анна
25 минут назад
У грудничка мать работала, пипец
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Александр Н.
38 минут назад
Время страшное, живём в постоянной гонке за выживание, времени не хватает для детей, да и сами на износ, отчасти от этого и трагедии.
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Катя
39 минут назад
Соболезную Царствие небесное малышке Сил родителям пережить это
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Зося
54 минуты назад
страшное горе.
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Соболезную
сегодня, 09:50
Это страшное горе для родителей. Сил им пережить трагедию. Но, к сожалению, такое бывает. А раньше, в деревнях это нередкий случай был. Мне бабушка рассказывала.
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