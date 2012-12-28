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сегодня, 09:37
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33-летний отец случайно задавил свою четырехмесячную дочь
По данному факту начата доследственная проверка.
По вызову к дому приехали медики, полицейские и спасатели городского отделения ГО и ЧС. Спасатели вскрыли замок двери, за которой обнаружили убитого горем 33-летнего мужчину и его мертвую 4-месячную дочь.
По словам отца, накануне вечером его жене ушла на работу и закрыла за собой дверь на ключ — замок было невозможно открыть изнутри. Он, покормив дочь из бутылочки, положил ее спать на диван к стене, а сам лег с краю. Проснувшись утром, он увидел посиневшего ребенка, лежавшего под его боком. Девочка уже не дышала. Отец решил, что он случайно приспал малышку.
По данному факту региональный Следком начал доследственную проверку.
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