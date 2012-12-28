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57 минут назад
3

Горбатый мост в Липецке сдан в срок и в соответствии с проектом

Сегодня — официальный срок окончания работ на мосту.

Согласно контракту, 29 ноября подрядчик, Уваровская ПМК-22, должен сдать реконструированный мост на улице Советской заказчику, управлению строительства Липецка. Как оказалось, горбатый мост в центре города сдан в срок и в соответствии с проектом. Об этом GOROD48 сообщила вице-мэр Светлана Сурмий:

— Инспекция Госстройнадзора выдала заключение о соответствии объекта проектной документации. Готовим документы по приему моста в эксплуатацию.

Напомним, что реконструкция самого старого, 1948 года постройки моста в Липецке началась в начале марта, хотя изначально предполагалось, что его перекроют 10 февраля. Ремонт задержали «Россети», которым было нужно отыскать свои скрытые сети у моста с помощью специального оборудования. А 28 марта на мосту провалился тротуар, и подрядчик приостановил работу до выяснения причин случившегося. Но больше каких-то особенных форс-мажоров не было. Более того, 1 сентября строители досрочно, как и обещали, открыли для движения собранный заново мост. Подрядчик сдержал и другое обещание — вернул на построенные с нуля пилоны барельефы с изображением символов воинской славы.

Работы на эстакаде над водоотводным каналом длиной в 9,6 метра и шириной в 35,8 метра обошлись городскому бюджету в 96,4 млн рублей. В последний раз техническое состояние моста оценивалось в 2004 году, тогда инженеры АНТЦ «Академархстройцентр» написали, что «целесообразно строительство нового взамен существующего, так как реконструкция моста требует полной замены пролетных конструкций и береговых устоев, при этом затраты на реконструкцию будут сопоставимы со строительством нового моста».

Впрочем, на один вопрос GOROD48 так и не сумел получить у мэрии ответ: почему на реконструкцию моста над канавой ушло ровно столько же времени, сколько перекладывали старую ветку Петровского моста над рекой Воронеж в 2018 году, который ровно в 50 раз короче горбатого?
горбатый мост
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Да ладно
7 минут назад
Надеемся не провалится?
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Гость
13 минут назад
А пешеходный переход вернут обратно от Книжного клуба? И время работы светофоров на Советской/Фрунзе? Таких пробок на Театральной в жизни не было! Не поехать не пройти.
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Нардеп
38 минут назад
Да ладно?!?!?!?
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