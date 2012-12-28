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Происшествия
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сегодня, 09:06
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Ночью в ТРЦ «Октябрьский» завыла пожарная сигнализация
Ее звуки разбудили два района.
«Включена система автоматического пожаротушения, всем сотрудниками и посетителям срочно покинуть помещение», — сообщал металлический голос, раздававшийся из ТРЦ «Октябрьский».
К ТРЦ прибыли пожарные, но возгорания не обнаружили.
В пресс-службе МЧС России по Липецкой области GOROD48 рассказали, что в произошло ложное срабатывание сигнализации.
— У нас все замечательно, — заявили в «Октябрьском» и положили трубку.
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