Ночью в ТРЦ «Октябрьский» завыла пожарная сигнализация

Ее звуки разбудили два района.

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Около полуночи на улице Меркулова завыла сигнализация.«Включена система автоматического пожаротушения, всем сотрудниками и посетителям срочно покинуть помещение», — сообщал металлический голос, раздававшийся из ТРЦ «Октябрьский».К ТРЦ прибыли пожарные, но возгорания не обнаружили.В пресс-службе МЧС России по Липецкой области GOROD48 рассказали, что в произошло ложное срабатывание сигнализации.— У нас все замечательно, — заявили в «Октябрьском» и положили трубку.