Бывшая сотрудница полиции обвиняется в служебных подлогах и превышении должностных полномочий
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Общество
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27 минут назад
По делу Олега Донских зачитаны показания свидетелей
Правобережный суд Липецка продолжает рассматривать громкое дело о хищении 2,5 миллиарда рублей.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, уголовное дело в отношении 56-летнего бывшего начальника Департамента административной работы Министерства сельского хозяйства России насчитывает 157 томов. Он обвиняется в совершении девяти преступлений, предусмотренных частью четвёртой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), а также преступления по части первой статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).
По данным следствия, в период с 2007 по 2009 год Донских вместе со своими сообщниками через подконтрольные им фирмы похитил кредитные средства АО «Россельхозбанк». Также он обвиняется в незаконном завладении средствами ОАО «Росагролизинг», полученными для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Совокупный ущерб составил свыше 2,5 миллиарда рублей.
Кроме того, у бывшего чиновника во время обыска нашли самодельный револьвер.
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