Сегодня в Липецке: что такое «тихое увольнение» и где в городе предлагают самую высокую зарплату
Департамент транспорта проверяет сообщение о зажатом дверями автобуса трехлетнем ребенке
Липецкая вечЁрка: задержаны поджигатели магазина, упаковка инъекций за 69 миллионов и цены на картофель
Усманец перевёл предпринимателю из Новосибирской области 1,3 миллиона рублей за минивэн, но машину ему так и не пригнали
Информация о зажатом дверями автобуса мальчике не подтвердилась: прищемило руку его матери
Общество
773
сегодня, 15:55
14
Липецк — город сотен раскопок
Сегодня губернатор раскритиковал энергетиков, но те физически не успевают латать гнилые сети.
Вы знаете, почему в Липецке — теплая осень? Потому что Липецк — город сотен раскопок. Больше всего их — на счету «Квадры». Зачастую трубы в них — не изолированы, а значит, энергетики греют воздух, отапливают улицы. В городском управлении главного смотрителя последний ордер на раскопки с начала года под номером 1236 выдали «Квадре» сегодня — на ликвидацию порыва теплотрассы у дома на Желябова, 9 со сроком восстановления благоустройства к 13 декабря. Столько ордеров на аварийно-восстановительные работы, как в этом году, мэрия еще не выдавала.
Если последовательно открыть вкладки «Благоустройство» и «Раскопки» на интерактивной карте map48, можно увидеть реальное положение дел с земляными работами, львиная доля которых принадлежит ресурсоснабжающим организациям. В самом что ни есть центре Липецка, в треугольнике улиц Ленина, Зегеля, Гагарина, при среднем приближении мы насчитали 15 красных точек — такой статус имеют раскопки в местах плановых или аварийных работ с незавершенным благоустройством: ямы, канавы или просто отсыпанные щебнем места на дорогах и тротуарах. При укрупнении масштаба количество красных точек увеличивается кратно!
Как пример — самая старая раскопка в этом бермудском треугольнике, у дома №30 на Гагарина. Но если увеличить эту красную точку, она распадается на пять! Каждая — это место аварийных работ на сетях «Квадры». Самое старое разрешение на раскопки получено сетевой компанией аж в апреле со сроком восстановления в июне. Статус всех пяти таких раскопок — «не восстановлено». Впрочем, сегодня мы убедились, что это не так: тротуар у пятиэтажки — весь в свежих черных асфальтовых заплатках.
Но радовались мы зря: во дворе этого дома напротив подъездов — две ямы. В них — голые трубы, по которым в дом попадает теплоноситель. В лотках — вода. Но работники компании «Бастион», являющейся подрядчиком «Квадры», уже готовы перекрыть теплосеть железобетонными плитами, чтобы потом засыпать их землей. Спрашиваем: «А как же вода»? «Не наша», — отвечают рабочие.
Но если вода в лотках теплосети не «Квадры», то чья? Возможно, горводоканала. Но подрядчикам «Квадры» все равно: свою работу они сделали, течь на своей трубе заварили — а дальше хоть трава не расти!
С таким же подходом мы столкнулись на одной из самых длинных раскопок «Квадры» — на улице Индустриальной в границах улиц Володарского и Механизаторов. На выполнение работ по замене сетей подрядчику «Квадре», ООО «Теплосфера», разрешение было выдано с 24 мая по 31 декабря. На эту раскопку вчера на сессии горсовета жаловалась депутат Вера Урываева. Однако вчера же «Теплосфера» начала настилать на месте своих работ новый асфальт на дорогу и отсыпать газоны землей. Завтра, когда синоптики обещают +10 тепла, рабочие должны закончить все работы.
— Асфальт мы возим из Воронежа. К нам он приезжает при температуре 170 градусов, — говорит нам мастер «Теплосферы».
Но каким будет качество такой работы? В управлении главного смотрителя говорят, что при среднесуточной температуре +5 укладывать асфальт без специальных зимних присадок неправильно.
Кстати, почему из-под закрытых канализационных люком тепловой камеры на месте бывшей раскопки идет пар? Неужели снова порыв теплотрассы? Нас успокаивают: это парит нагретая при соприкосновении с горячими трубами «Квадры» вода, которая сбегает в новую теплосеть от дома №42 на улице Индустриальной.
Вода, по словам мастера, течет давно, но «РВК-Липецк» не предпринимает никаких мер по устранению утечки. Что же будет, когда дорогу по Индустриальной полностью заасфальтируют? Горводоканалу придется ее тут же раскапывать? В ответ сотрудник «Теплосферы» только пожимает плечами.
Рядом на Индустриальной еще одна открытая раскопка «Квадры». Работники «Теплосферы» машут на нее руками — не наша!
Но вернемся в центр города. На улице Ленина — три раскопки «Квадры» со статусом «не восстановлено»: у домов №№15, 29 и 41. Только-только энергетики забросали землей место работ у дома №15. У двух других многоэтажек, в 70-е годы красовавшихся на комплекте туристических открыток «Липецк», — окопы в полный рост. Все как месяц тому назад, когда корреспондент GOROD48 ходил в рейд по местам раскопок «Квадры»!
На Ленина, 29 за отсутствие надлежащего ограждения раскопки на «Квадру» к октябрю управа составила уже четыре протокола по ст. 19.5 КоАП — за невыполнение в срок законного предписания о восстановлении благоустройства в местах работ. Параллельно управа подала в суд три иска в суд о просроченных земляных работах. По словам руководителя 14-й управы Ольги Торшиной, раскопке у 29-го дома — шесть месяцев. В последний раз ресурсоснабжающая организация продлевала ее до 16 августа. «Потом в «Квадре» устали и решили просто оплачивать штрафы».
На каждую раскопку контролеры департамента развития территории мэрии приходят снова через 10 дней после составления в адрес копателей предписания о восстановлении благоустройства. Если за это время ничего не изменилось, если они не видят восстановленный асфальт, плитку, газон, то передают административные материалы в суд. А тот по каждому такому факту оштрафует энергетиков на 10 000 рублей. С начала года в суды ушли 426 исков. Фемида уже рассмотрела 296 из них, взыскав с энергетиков 3 043 000 рублей штрафа (их размер — от 10 до 15 тысяч рублей).
Между домами №41 и №43 — сплошные окопы. Руководитель управы Ольга Торшина говорит, что двор у этого дома перекопали еще в апреле. Разрешение на земляные работы энергетики продлили до 21 июня. И все. И перестали реагировать на предписания департамента развития территории о восстановлении благоустройства. С того времени управа выдала энергетикам шесть предписаний о наведении порядка, но все они проигнорированы. «Каждые две недели мы по накатанной составляем протоколы об административном правонарушении и передаем их в суд». Соответственно, всякий раз суды становились на сторону мэрии в процессах по искам о нарушении Правил благоустройства Липецка.
На улице Интернациональной «Квадра» по состоянию на сегодня заделала раскопки у детской школы искусств №1 и во дворе дома на Индустриальной, 53.
Однако у дома №57 по той же улице — свежая канава, вырытая по месте порыва теплосети! Причем асфальт разрыт на новенькой дорожке, появившейся тут два месяца назад на средства субсидии от правительства области, выделенной на ремонт дворов.
Одна из новых раскопок «Квадры» оказалась прямо на перекрестке Интернациональной и Пролетарской. Яма окружена забором. В ней журчит вода из красного протекающего вентиля. Карта map48 говорит, что за ордером на аварийные работы «Квадра» обратилась в этот понедельник, 18 ноября. Восстановить асфальт на дороге энергетики обязаны к 12 декабря.
Также мы побывали сегодня на самой большой раскопке «Квадры» этого года — на улице Меркулова. С одной стороны длинной траншеи, идущей вдоль всего 22-го микрорайона, у бывшего «Купонного», энергетики уже восстановили тротуар.
С другой стороны, как говорится, и конь еще не валялся.
Ремонтные работы на старом участке этого же магистрального трубопровода диаметром 780 мм, который «Квадра» вот уже несколько лет обновляет кусками, сейчас идут на территории Октябрьского рынка. Их ведет еще один подрядчик «Квадры», компания «Теплогарант».
Рабочие жалуются на ветхость сети, рассказывают о недавней аварии у заправки «ЛТК» в районе длинного дома на Смородина, 9а, оставившей в начале ноября более чем на сутки десятки многоэтажек без тепла и горячей воды. Говорят, что работы затягиваются утечкой воды неизвестного происхождения, которая по лоткам теплосети подтапливает место аварийных работ.
Не сговариваясь, сотрудники подрядных компаний «Квадры» говорят одно: в Липецке — ветхие сети, а быстро восстанавливать благоустройство на местах аварий мешает недостаток рабочих рук. Те же, рабочие, что остались, просто физически не успевают делать дело, несмотря на достойную зарплату — бригадир «Теплосферы» сказал о том, что ему и его товарищам платят по 450 рублей за час. Можно брать сверхурочные, работать допоздна и в выходные. Но даже на такой заработок охочих мало. Не удивительно, что вчера в облсовете руководитель липецкого филиала «Квадры» Алексей Бунеев сказал, что ему не хватает четверти подчиненных, чтобы вовремя справляться со взятыми обязательствами. В итоге каждая третья раскопка в Липецке — просроченная.
0
1
5
2
0
Комментарии (14)