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Липецкая вечЁрка: в логу найден пропавший, велотрасса в переходе и зачем в парке рубят деревья
Происшествия
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сегодня, 08:46
Женщина погибла на дороге Хлевное – Липецк под колесами грузовика
За сутки на дорогах области один человек погиб и два — пострадали.
В Липецке на улице Студеновской столкнулись автобус под управлением 48-летнего водителя и «Тойота» с 54-летним мужчиной за рулем. От удара «Тойота» опрокинулась. А аварии получила травмы 51-летняя пассажирка автомобиля, после оказания помощи она была отпущена.
На улице Баумана в Липецке 60-летний водитель «Шкоды» совершил наезд на стоящий грузовик «Митсубиси». в ДТП пострадал водитель «Шкоды»: его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.
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