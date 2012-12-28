Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подземный переход у Центрального рынка превратился в велосипедную трассу
Общество
Пропавшего мужчину нашли в логу
Происшествия
«Тойота Прадо» опрокинулась на Сокольском мосту
Происшествия
Где в Липецкой области лучшее место для отдыха?
Говорит Липецк
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Пенсионерка съездила на такси в Москву и отдала все свои деньги и драгоценности «на сохранность в Центробанк»
Происшествия
В Молодежном парке рубят деревья
Общество
Елецкие врачи три часа буквально по кусочкам собирали 17-летнему парню стопу
Происшествия
Липецкая вечЁрка: в логу найден пропавший, велотрасса в переходе и зачем в парке рубят деревья
Общество
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
У грязинской предпринимательницы нашли 27 940 пачек немаркированных сигарет
Происшествия
Ельчанин заплатит больше 100 000 рублей за самовольное подключение к газовой трубе
Общество
Сегодня в Липецке: горожане за отмену ЕГЭ, наконец-то названа идеальная работа мечты
Общество
Ночные взрывы — звуки самолетов
Происшествия
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Желтый уровень действовал всю ночь
Происшествия
Ночью в ТРЦ «Октябрьский» завыла пожарная сигнализация
Происшествия
В сумке 18-летней липчанки нашли более 24 граммов наркотиков
Происшествия
В пожаре на Опытной погибла женщина
Происшествия
Женщина погибла на дороге Хлевное – Липецк под колесами грузовика
Происшествия
Читать все
Происшествия
1253
сегодня, 08:46

Женщина погибла на дороге Хлевное – Липецк под колесами грузовика

За сутки на дорогах области один человек погиб и два — пострадали.

Утром 8 июля в Хлевенском районе на дороге Хлевное – Липецк 24-летний водитель грузовика «Ситрак» совершил наезд на 37-летнюю женщину. От полученных травм она погибла.

В Липецке на улице Студеновской столкнулись автобус под управлением 48-летнего водителя и «Тойота» с 54-летним мужчиной за рулем. От удара «Тойота» опрокинулась. А аварии получила травмы 51-летняя пассажирка автомобиля, после оказания помощи она была отпущена.

На улице Баумана в Липецке 60-летний водитель «Шкоды» совершил наезд на стоящий грузовик «Митсубиси». в ДТП пострадал водитель «Шкоды»: его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

s_mesta_DTP_(7)(1).jpeg
Авария
ДТП
0
1
2
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить