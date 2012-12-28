Женщина погибла на дороге Хлевное – Липецк под колесами грузовика

За сутки на дорогах области один человек погиб и два — пострадали.



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Утром 8 июля в Хлевенском районе на дороге Хлевное – Липецк 24-летний водитель грузовика «Ситрак» совершил наезд на 37-летнюю женщину. От полученных травм она погибла.В Липецке на улице Студеновской столкнулись автобус под управлением 48-летнего водителя и «Тойота» с 54-летним мужчиной за рулем. От удара «Тойота» опрокинулась. А аварии получила травмы 51-летняя пассажирка автомобиля, после оказания помощи она была отпущена.На улице Баумана в Липецке 60-летний водитель «Шкоды» совершил наезд на стоящий грузовик «Митсубиси». в ДТП пострадал водитель «Шкоды»: его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.