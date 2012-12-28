По Липецку поехали новые трамваи

Современные вагоны вдохновили горожан на стихи.

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Сегодня случилось знаменательное событие — по новым рельсам в Липецке поехал новый трамвай. Первыми его пассажирами на коротком маршруте (от остановки «Полиграфический комплекс» до остановки «Памятник Танкистам») стали работники МУП «Горэлектротранспорт».— Усть-Катавские трамваи красивые. Мы их ощупали внутри и снаружи уже давно. Куда там рижским вагонам — два таких стоят у нас в депо как памятники! — говорит работница МУПа с 40-летним стажем.Новых трамваев от концессионера, компании «Мовиста-Регионы-Липецк», в депо — 46. Они однотипные. Каждый весит 28 тонн — на несколько тонн больше, чем вагон «КТМ». Но кировский трамвай весь из железа, а у Усть-Катавского шестиосного трехсекционного вагона марки 71-639 «Кастор» — пластиковый корпус.— Почему вагон такой тяжелый?Солидный вес трамваю придают массивные колесные пары и каркас из 15-миллиметрового стального проката, к которому и крепится пластиковая обшивка. Поэтому новый трамвай очень ремонтопригоден. Если он попадет в аварию, то ремонтной бригаде не нужно будет кувалдами рихтовать толстый металл: сняли убитую пластиковую деталь и тут же поменяли ее на новую.Липецку такое счастье досталось потому, что город успел войти в десятку городов, участников федерального проекта по развитию общественного электротранспорта. В 2022 году губернатор Игорь Артамонов подписал соглашение с корпорацией «ВЭБ.РФ» о сотрудничестве в развитии электротранспорта, предусматривавшее комплексное обновление трамвайной инфраструктуры и подвижного состава. Концессионер обязался вложить в липецкий проект 14,5 млрд рублей инвестиций. Прошло два года — и первый трамвай с пассажирами поехал от остановки «Полиграфический комплекс».Одним из его пассажиров стал четырехлетний Лева Белослутцев, который пришел прокатиться в новом вагоне с папой Александром и игрушечным котом Басиком. Отец мальчика — не работник депо. Семья живет рядом с единственной веткой, по которой до этого ходил трамвай после того, как концессионер начал демонтаж старых путей. По просьбе сына семья каждые выходные ездила по маршруту просто потому, что малыш влюбился в трамвай. Сегодня у Левы праздник.— Какие знаешь модели трамваев, расскажи? — попросили мы мальчика.— «Татра», «КТМ»...— А чем отличается «Татра» от «КТМ»?— «КТМ» выше чем «Татра». И у «Татры» двери складываются, а у «КТМ» двери разъезжаются.Вместе с юным пассажиром едет Андрей Малыхин, специалист по ремонту электрооборудования с 30-летним стажем. Все это время он пишет стихи, в том числе про трамвай. На первом новом решил прокатиться для вдохновения. Торжественная ода по этому поводу еще не написана, но начало уже есть:— Растет и ширится наш край.Вот обновился липецкий трамвай.Комфорт, уют нам подарити жизнь улыбкой осветит…Полная вместимость вагона — 170 человек, сидячих мест — 32. Салон оборудован светодиодной подсветкой и системой кондиционирования воздуха, Wi-Fi, электронными табло, USB-зарядками (они работают — мы проверяли), дверями с функцией антизажима (они работают и в вызывном режиме — для открытия дверей, пассажирам нужно нажать на большую кнопку). Трамвай оснащен системой кругового обзора, благодаря которой водитель может беспрепятственно наблюдать за всем происходящим во время движения. Производитель заложил автономный ход до трех километров на случай, если трамвайная линия окажется обесточена. Сроком службы новых вагонов называют 30 лет. Инженеры Усть-Катавского вагоностроительного завода уверяют, что российская продукция сопоставима по качеству и техническому наполнению иностранным аналогам, а в некоторых случаях даже превосходит импортную технику: отечественный подвижной состав дешевле, уровень шума трамвая ниже, а скорость движения — выше.В прошлом году один представитель концессионера уверял, что плавность хода по новым рельсам, соединенным сварочным швом, а не накладными панелями с болтами, будет такова, что в вагоне во время движения не расплескается стакан с водой. Мы тут же провели эксперимент: налили в пластиковый стаканчик воды и поставили его на пол трамвая. Действительно, из него не выплеснулось ни капли!Первая новая ветка длиной в 9,2 километра была сделана менее чем за год. Через полгода подрядчик проведет послеусадочный ремонт путей: из-за вибрации произойдет самоуплотнение щебня, на котором лежат рельсошпальная решетка.— Работы по модернизации трамвайной сети разбиты на несколько этапов. Всего в городе планируется реконструировать 40,8 километра существующих путей и построить 5,2 километра новой линии, которая пойдет от улицы Катукова по улице Стаханова до Воронежского шоссе. Эту линию мы начнем строить в начале следующего года. А к концу этого года пассажиры поедут еще по одному обновленному маршруту: от кольца 9-го микрорайона через Октябрьский мост к улице Чехова в районе Тракторного, — заверил GOROD48 директор генерального подрядчика концессионера, компании «СтройСервис», Константин Кузнецов.Кстати, уже в июле концессионер закроет маршрут «Кольцо 9-го микрорайона — Центральный рынок», чтобы начать перекладывать эту ветку.— Проект нелегкий из-за сжатых сроков реализации. Но мы на год раньше запустили трамваи с пассажирами, хотя изначально планировали сначала построить все ветки. Но мы решили, что было бы правильно не ждать конца 2025 года, и при первой же возможности открыть для пассажиров этот маршрут. Нам, строителям, конечно это усложняет работу, — добавил Константин Кузнецов.На маршруте №2 будут возить пассажиров шесть трамваев. Движение будет начинаться в 05:00 и заканчиваться в 23:00.