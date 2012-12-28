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22 минуты назад
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Подозреваемого в убийстве липецкого школьника жителя Сокола по кличке Крест арестуют прямо в больнице

Судебное слушание по избранию меры пресечения Андрею Кресникову пройдёт в закрытом режиме.

Сегодня в 12 часов прямо больничной палате судья Правобережного райсуда Липецка выберет меру пресечения 41-летнему Андрею Кресникову, подозреваемому в убийстве 15-летнего школьника. Процедура пройдёт в закрытом режиме без присутствия СМИ.

По данным пресс-службы регионального Следкома, следствие будет просить суд арестовать Андрея Кресникова по кличке Крест на стандартные два месяца. Суд, безусловно, в этом ходатайстве не откажет. Поэтому как только состояние здоровья подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ, улучшится настолько, что врачи не будут возражать против переезда Креста в СИЗО, это тут же состоится.

Напомним, что по данным следствия, вечером 13 октября пьяный подозреваемый нанес подростку удар ножом в грудь на улице Ушинского на Соколе. Раненого десятиклассника перенесли в аптечный пункт, где он умер — клинок пронзил его сердце. В тот же вечер скорая помощь доставила Андрея Кресникова в областную больницу также с ножевым ранением. По его словам, он был ранен каким-то подростком и в ответ также пырнул кого-то ножом. Свой нож Кресников забросил на крышу торгового павильона недалеко от места происшествия. Нож был найден оперативниками и приобщен к материалам дела. При этом следствие проверит возможность нанесения Кресниковым ранения самому себе или же его собутыльником.

Следствие считает, что под нож Креста погибший десятиклассник попал случайно. Однако в одном из липецких пабликов активно обсуждают возможную причину действий 41-летнего Кресникова — группу агрессивной молодежи, задиравшей компанию пьяных мужчин. У одного из них будто бы была даже ножка от стула.

Надежда Дорофеева: «На видео компания ребят убегает от этого неадекватного, видимо, а он гнался за ними и кидался на других мальчишек, бабушка одного написала здесь в комментариях, что чудом мама во время спасла».

Аня Токарева: «Мы их видели, когда они бегали туда сюда от этих мужчин, Просто на тот момент один был с открученной ножкой стула, а Андрей с каким-то предметом, спрятанным в пакет. Это было за час-два до произошедшего, никого ничего не смущало. Они бегали смеялись над ним. Никого не смущало даже то, что они были с предметами, которыми как минимум уже можно убить».

Алексей Бессонов: «Я никого не защищаю, но поверьте, это так и есть, я про молодёжь».

Елена-И-Игорь Луничкины: «А сколько людей малолетки в сокольском парке ночью избили, в том году знакомый вечером с работы шёл около 23 часов вечера, его избили он месяц на больничном сидел».



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Бородач
13 минут назад
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