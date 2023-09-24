А скоро кончится все это: грибы, соленья, бабье лето?

Итоги недели.

В 2021 году отопительный сезон в Липецке из-за холодов начался 20 сентября. А этот сентябрь выдался необычайно теплым. С начала прошлой недели воздух прогревается до 26-27 градусов. Спонсорами задержавшегося лета стали два подряд антициклона, создавшие зону повышенного атмосферного давления, накрывшего европейскую часть страны.Гидрометцентр сообщил, что этот сентябрь стал самым теплым в истории России за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений! Теплое настроение вам гарантирует фоторепортажГлавная политическая новость этой недели — выборы нового председателя областного Совета взамен получившего мандат депутата Госдумы Дмитрия Аверова, который на внеочередной сессии в понедельник досрочно сложил свои полномочия.Выборы нового председателя облсовета. Вице-спикер Владимир Богодухов, которого еще на прошлой неделе считали сменщиком Дмитрия Аверова, сообщил, что перед сессией фракции «ЕР» определилась с кандидатурой нового спикера, депутата Владимира Серикова, 28-летнего генерального директора АО «Энергия».— Кто-то скажет, что он молодой и незрелый. Но фракция так не считает. Все у него получится. Мы верим, что местные молодые яркие таланты сделают наш регион еще более успешным, — сказал представивший облсовету кандидата в спикеры Игорь Артамонов.Член фракции КПРФ Николай Быковских заявил, что все выборы могут называться таковыми, если они альтернативные. И предложил на должность спикера еще одного участника прошедших выборов, руководителя фракции коммунистов Сергея Токарева. Но «единороссы» отказались голосовать за включение Токарева в бюллетень, и избрание Серикова стало безальтернативным. В знак протеста фракция КПРФ за исключением Валентины Хромовской покинула зал заседаний, а член ЛДПР Анатолий Емельянов отказался войти в состав счетной комиссии.В итоге оставшимся депутатам выдали 28 бюллетеней для тайного голосования. При подсчете голосов один из бюллетеней признали недействительным., в том числе он сам и его 73-летний дед Владимир Архипенко, советник внука по науке административно-управленческого аппарата АО «Энергия».В прошедший понедельник. Руководившая ранее управлением контроля и протокола правительства области Юлия Котлярова, до ноября 2018 года работавшая директором ДК «Сокол», как вице-губернатор будет курировать управление делами, а также управление контроля и протокола. Эти полномочия ранее были у первого зама губернатора Александа Рябченко. Таким образом, у губернатора стало восемь заместителей. Много это или мало? Много по сравнению с губернатором соседней Воронежской области, у которого всего один заместитель (там иная вертикаль власти: у заместителя Александра Гусева – шесть своих замов) или губернатором Подмосковья Андрея Воробьева с его пятью заместителями. В то же время у губернатора Брянской области — 10 замов, у губернатора Смоленской — 11.В минувшую пятницу Игорь Артамонов принял отставку начальника облздрава Юрия Шуршукова, вторую, кстати, по счету. В первый раз, осенью 2018-го, тогда и.о. главы региона Артамонов заявление об увольнении по собственному желанию не подписал. По словам отставника, — это его личное решение. Мол,— А рассказывал, что заявление писать не будет, — удивилсяДействительно, комментируя GOROD48 появившиеся в начале сентября слухи об отставке, Юрий Шуршуков сказал, что он находится в отпуске иКто будет тот новый, которому уступил дорогу Юрий Шуршуков, мы пока не знаем. Пока должность начальника облздрава с приставкой и.о. занял заместитель руководителя ведомства Александр Голиков. А 52-летний отставник, доктор медицинских наук,— его бессменный на протяжении 35 лет (!) руководитель в пятницу ушла на пенсию.— мэр Ельца предупредил о мошенниках, создавших в социальных сетях и мессенджерах фейковый аккаунт от его имени.Еще одна кадровая новость, неожиданно ставшая сверхпопулярной —. Просмотров у этой новости и комментариев к ней было в разы больше, чем матчи этой команды собирают зрителей.. Да-да, именно такой срок указан на паспорте объекта реконструкции в районе 7-го и 9-го домов. Однако в управлении главного смотрителя Липецка уверили GOROD48 что подрядчик, УК «Комфорт-Л», справится с работой, возможно, уже в этом году, по крайней мере такое желание у строителей есть. По этому же муниципальному контракту ценой 16,1 млн рублей подрядчик обязан благоустроить еще несколько пешеходных зон в разных районах города — отсюда и столь длинный общий срок его выполнения.Городской администрации, кстати, фатально не везет в этом году с исполнителями работ. Так,. Поэтому с ООО «СУ-1» (учредитель и гендиректор Мраз Мстоян) контракт на асфальтирование дорог и укладку плитки в 32 из 35 дворов-участников программы был разорван. Департамент развития территории спешно нашел ряд новых подрядчиков для 21 двора. Из-за большого объема работ реализацию программы «Мой двор» на 11 территориях перенесли на следующий год. Таким образом, можно констатировать, что программа «Мой двор» оказалась сорванной второй год подряд.А вот и еще одна скандальная история. На прошлой неделе мы сообщили о том, что мэрия вошла в процесс расторжения контракта с ООО «СМУ-5» (учредитель Артак Мурадян) по программе «Ямы во дворах». А на этой это же. То есть сорвавшая один муниципальный контракт компания тут же стала победителем нового конкурса — на ремонт тротуара на Плехановском спуске!— Кажется, что СМУ-5 сначала ввязывается в торги, сбивает до минимума цену, становится победителем аукционов, а потом судорожно ищет субподрядчика на выполнение работ, — говорят в УГС Липецка.Кстати, каждая третья раскопка на газонах, дорогах и тротуарах Липецка — с истекшим ордером на земляные работы. В мэрии решили, что, и стали наказывать рублем энергетиков, запаздывающих с восстановлением благоустройства порой на год и больше определенных ордерами сроков.А что делать в случае и вовсе бесхозных объектов? Как, например, с убитым проездом от Грязинской трассы к СНТ «Металлург-3»? От него открестились в мэрии Липецка, в администрации Грязинского района и в управлении лесного хозяйства. Вот так и вышло, что это —. Между тем в «Металлург-3» с весны до осени ходит липецкий автобус по 43-му садоводческому маршруту.— Дорога имела собственника до 24 декабря 2021 года. Это Грязинская администрация. Они ее с баланса сняли и никому не передали, вот и стала дорога бесхозная. Администрация Липецка при желании может взять на баланс, без суда. «Металлург-3» — это 3880 домов и минимум 10 тысяч липчан. Надеюсь, что нас услышат! — написала— В статье 6 ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» сказано, что если дорога не входит в перечни федеральных или региональных дорог, то она должна принадлежать местному муниципалитету, в границах которого она находится, — пояснил. Об этом комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета рассказала председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова. Все эти деньги — поступления из вышестоящих бюджетов.Значительная часть этих средств, 1,9 млрд рублей, получена от правительства области и транзитом перейдет ООО «Мовиста Регионы-Липецк», модернизирующей трамвайную сеть. Еще 1,1 млрд рублей — федеральные средства, полученные на строительство коммунальной инфраструктуры для нового микрорайона «Взлетный». 273,6 млн рублей — расходы правительства области на софинансирование федерального проекта модернизации школ №54 и №63. На благоустройство территории Военного городка — 10 миллионов.В результате поправок бюджет города по доходам составит 23,8 млрд рублей, по расходам — 25,2 миллиарда. Дефицит казны вырос до 1,3 млрд рублей на миллиард больше, чем в январе.Чтобы свести дебет с кредитом, чтобы не допустить технического дефолта по обязательствам, городской департамент финансов разместил заказ на поиск банка, который бы на льготных условиях дал бы муниципалитету 450 млн рублей.: уже после размещения заявки на электронной торговой площадке Центробанк повысил ключевую ставку на 1% — до 13% годовых.— Ничего страшного не случилось. Продолжим взаимоотношения с правительством области по бюджетному кредитованию, — сказали GOROD48 в городском департаменте финансов.Еще одним добытчиком денег стало другое городское управление: имущественных и земельных отношений. В этом и прошлом годах от его деятельности городской бюджет получил 28% всех собственных неналоговых поступлений. Соответственно, 120,5 и 221,8 млн рублей. И.о. начальника УИЗО мэрии Ольга Ковалева, например, сообщила, что за счет продажи недостроенного здания рембазы в Военном городке и земельного участка с разрушенной баней в казну поступили 63,4 млн рублей. Новым клондайком стала модернизация трамвайных сетей.. По словам Ольги Ковалевой, от концессионера поштучно принимали не только рельсы, но даже болты с гайками.То есть можно предположить, что городской бюджет получит еще 91,5 млн рублей от демонтажа старого полотна, если замене к концу 2025 года полежит 40,8 км трамвайных путей. В скупку также попадет и медь, поскольку концессионер будет менять и контактную сеть, а ее цена в разы выше черного металла.— При Иванове сдали в скупку троллейбусные провода, сейчас — рельсы. Что еще у нас плохо лежит и висит? – спросил кто-тоА еще. Юристы УИЗО отстояли от отчуждения из городской казны 16 объектов муниципальной недвижимости ценой 126 млн рублей (в ценах 2010 года).. Памятник основателю СССР на площади Константиновой изрисовали черной краской и написали ругательное слово на постаменте.Под этой новостью тут же начался шабаш. Кто-то был плохого мнения о Ленине, кто-то истово его защищал. Были и те, кто призывал беречь от порчи любые памятники.— Давайте будем честными: практику сноса памятников придумали большевики, сносили памятники и царям, и заслуженным генералам и даже ученым, если они были в мундирах. И в наши дни нашлись уроды, которые снесли памятник Герою Советского Союза генералу Доватору. Поэтому не надо хитрить. Тем более, что сносили после 1917 года действительно произведения искусства, а сейчас — растиражированный ширпотреб! — написалА еще. Но на то они и умные, что оснащены камерами видеонаблюдения и зафиксировали все действия расклейщиков рекламы.Липецк участвует в программе «Умный город» с 2019 года. По внедрению цифровизации в городскую среду, кстати, Липецк в прошлом году стал восьмым в стране в рейтинге Минстроя России. То есть совершил стремительный рывок с 34 места. Но все ли горожане умные? Этим вопросом задались депутаты горсовета пори обсуждении темы праздничного оформлении Липецка в минувшие день Победы и в День города. Почему вдруг на улицах и площадях в первом случае появились бело-красные флаги, а во втором – белые, красные и фиолетовые? Заместитель председателя департамента развития территории Алексей Тихомиров сказал, что всю эту цветовую гамму придумали ученики Школы креативных индустрий.— К конкурсу должно было быть прописано техзадание.Если так пойдет, то и флаг города мы переделаем. У нас же есть бренд Липецка? Есть. А раз он есть, давайте его придерживаться. А то в этот раз мы получили массу негатива от жителей. Критиковали и нас, и вас! — сказала Вера Урываева., похороненной в 2021 году. Женщина осталась должна истцу 74 616 рублей по договору от 2013 года. С покойницы ответчицы взыскать долг не вышло.— Вот так: платишь всю жизнь, умрешь и даже в гробу должен! Эх, жизнь пошла, — вздохнул— Рекламный слоган банка, случайно, не «Я тебя из-под земли достану»? — улыбнулся еще один читатель этой новости.На этой неделе было много криминальных новостей. Лидировали кражи. Молодой человек. А вот, которую тот нашел в магазине. Эти деньги выпали у одной из покупательниц, а дед поднял их с пола, положил себе в карман и попал под 158-ю статью УК РФ по обвинению в краже.— Так можно всю страну пересажать, — подумал вслух. У 70-летней женщины, стоявшей в очереди за свечками, и з сумки выпали 30 тысяч рублей. Стоявшая в этой же очереди ранее судимая верующая для отвода от себя подозрений вернула бабульке половину суммы (храм же ж!), а остальные присвоила.А вот и вовсе сюжет для кино.. Если бы у нее был револьвер, наверняка бы стреляла по колесам! Решительность пенсионерки была вознаграждена: ворвавшись в салон, она нашла свой кошелек, который скинула воровка.