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сегодня, 19:30
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Цены на бензин в Липецкой области снова растут

Не изменилась за последнюю неделю только стоимость бензина премиальной марки и дизельного топлива. 

После передышки неделей ранее цены на бензин за последнюю неделю снова росли в Липецкой области — они увеличились в среднем на 0,2%. Рост был одинаковым для двух из четырех наблюдаемых видов топлива, без изменений осталась стоимость бензина премиальной марки АИ-98 и дизельного топлива. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 20 по 26 мая.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,2% и составила 59,57 рубля за литр против 59,48 рубля неделей ранее. Так, на 0,2% подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95 — до 56,27 рубля (на 19 мая — 56,19 рубля) и 61,33 рубля (неделей ранее — 61,24 рубля за литр) соответственно. Неизменной осталась стоимость бензина марки АИ-98 — 86,25 рубля за литр, а также дизельного топлива (67,18 рубля за литр).

топливо
цены
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Комментарии (4)

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Роман
30 минут назад
В нашей области вообще все только растет, ни разу не слышал чтобы проезд подешевел, или ЖКХ, продукты, бензин, стабильно только с заработной платой! Как была так и есть.
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Любознательный
39 минут назад
Единственное, что стабильно при нынешних горе-руководителях, это превышение смертности над рождаемостью и неудержимый рост цен на всё.
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Дед
46 минут назад
Дизель 67 это где вы такое увидели,на лукойле перед малибу диз топливо 70 р на табло было на той неделе.
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Алкан лтз
сегодня, 19:44
Пора на газ переходить
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