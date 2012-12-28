Цены на бензин в Липецкой области снова растут

Не изменилась за последнюю неделю только стоимость бензина премиальной марки и дизельного топлива.



После передышки неделей ранее цены на бензин за последнюю неделю снова росли в Липецкой области — они увеличились в среднем на 0,2%. Рост был одинаковым для двух из четырех наблюдаемых видов топлива, без изменений осталась стоимость бензина премиальной марки АИ-98 и дизельного топлива. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 20 по 26 мая.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,2% и составила 59,57 рубля за литр против 59,48 рубля неделей ранее. Так, на 0,2% подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95 — до 56,27 рубля (на 19 мая — 56,19 рубля) и 61,33 рубля (неделей ранее — 61,24 рубля за литр) соответственно. Неизменной осталась стоимость бензина марки АИ-98 — 86,25 рубля за литр, а также дизельного топлива (67,18 рубля за литр).