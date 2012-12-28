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Общество
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сегодня, 19:30
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Цены на бензин в Липецкой области снова растут
Не изменилась за последнюю неделю только стоимость бензина премиальной марки и дизельного топлива.
Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,2% и составила 59,57 рубля за литр против 59,48 рубля неделей ранее. Так, на 0,2% подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95 — до 56,27 рубля (на 19 мая — 56,19 рубля) и 61,33 рубля (неделей ранее — 61,24 рубля за литр) соответственно. Неизменной осталась стоимость бензина марки АИ-98 — 86,25 рубля за литр, а также дизельного топлива (67,18 рубля за литр).
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