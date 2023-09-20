Происшествия

сегодня, 13:09

63-летняя ельчанка преследовала автобус с карманницей на попутной машине

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#кража
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63-летняя ельчанка преследовала автобус с карманницей на попутной машине

Когда автобус остановился, кошелек женщины нашли рядом с единственной пассажиркой. Она призналась, что вытащила его из сумки пенсионерки. 

История из серии «спасение утопающих — дело рук самих утопающих» разыгралась вчера в Ельце. 63-летняя пенсионерка вышла из автобуса и обнаружила, что из ее сумки исчез кошелек с 4,5 тысячи рублей. Женщина решительно взялась за возвращение своих денег: она остановила попутку и поехала вдогонку за автобусом. Когда тот остановился на светофоре, пенсионерка ворвалась в салон, сообщила водителю о краже и вызвала полицейских. 

«Прибывшие сотрудники полиции задержали единственную пассажирку, а на сиденье рядом с ней обнаружили похищенный кошелек с деньгами. Подозреваемой оказалась неработающая ранее судимая 37-летняя жительница Ельца. Она призналась в краже и пояснила, что когда потерпевшая забежала в автобус, она испугалась и выбросила кошелек на сиденье», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

2 760
#кража
1

Комментарии (2)

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65+

7 минут назад
Эту пенсионерку надо принять на работу в полицию !
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Жители

15 минут назад
Так полиц ия должна работать
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