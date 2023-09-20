сегодня, 13:09
63-летняя ельчанка преследовала автобус с карманницей на попутной машине
Когда автобус остановился, кошелек женщины нашли рядом с единственной пассажиркой. Она призналась, что вытащила его из сумки пенсионерки.
«Прибывшие сотрудники полиции задержали единственную пассажирку, а на сиденье рядом с ней обнаружили похищенный кошелек с деньгами. Подозреваемой оказалась неработающая ранее судимая 37-летняя жительница Ельца. Она призналась в краже и пояснила, что когда потерпевшая забежала в автобус, она испугалась и выбросила кошелек на сиденье», — рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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