63-летняя ельчанка преследовала автобус с карманницей на попутной машине

Когда автобус остановился, кошелек женщины нашли рядом с единственной пассажиркой. Она призналась, что вытащила его из сумки пенсионерки.





История из серии «спасение утопающих — дело рук самих утопающих» разыгралась вчера в Ельце. 63-летняя пенсионерка вышла из автобуса и обнаружила, что из ее сумки исчез кошелек с 4,5 тысячи рублей. Женщина решительно взялась за возвращение своих денег: она остановила попутку и поехала вдогонку за автобусом. Когда тот остановился на светофоре, пенсионерка ворвалась в салон, сообщила водителю о краже и вызвала полицейских.



«Прибывшие сотрудники полиции задержали единственную пассажирку, а на сиденье рядом с ней обнаружили похищенный кошелек с деньгами. Подозреваемой оказалась неработающая ранее судимая 37-летняя жительница Ельца. Она призналась в краже и пояснила, что когда потерпевшая забежала в автобус, она испугалась и выбросила кошелек на сиденье», — рассказали в полиции.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.



