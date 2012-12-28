Какая улица в Липецке самая красивая?

В Липецке насчитывается более 880 улиц. Мы спросили у горожан, какие из них они считают самыми красивыми.Чаще всего наши респонденты называли центральные улицы, например, Советскую, Зегеля, проспект Победы. Липчане отмечали, что эти улицы удобны для пешеходов, на них широкие тротуары, много кафе.Также липчане считают красивыми улицы, на которых живут.