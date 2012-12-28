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Говорит Липецк
690
сегодня, 10:12
9

Какая улица в Липецке самая красивая?

В Липецке насчитывается более 880 улиц. Мы спросили у горожан, какие из них они считают самыми красивыми.

Чаще всего наши респонденты называли центральные улицы, например, Советскую, Зегеля, проспект Победы. Липчане отмечали, что эти улицы удобны для пешеходов, на них широкие тротуары, много кафе.

Также липчане считают красивыми улицы, на которых живут.
Говорит Липецк
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Платон
11 минут назад
Гагаринский сквер — приятное местечко. После смены можно в пивнушке налить пивка и посидеть, отдохнуть.
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Баба Нюра
15 минут назад
Самая красивая улица Алмазная
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Соседка
22 минуты назад
Стаханова ул.
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Коренной Липчанин
25 минут назад
Улица Плеханова
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Гость
38 минут назад
Мужчина солидного возраста правильно сказал, молодец!
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Дмитрий
46 минут назад
Улица Ленина . Однозначно !!!
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777
51 минуту назад
Мне приятна улица Космонавтов от рынка 9-ого проминад до ост 11 микр приятное место.
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Лепота
53 минуты назад
Никакая. Все улицы плохие.
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Бабушка
55 минут назад
самая красивая улица в Липецке - улица Ленина
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