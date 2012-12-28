Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
Говорит Липецк
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сегодня, 10:12
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Какая улица в Липецке самая красивая?
Чаще всего наши респонденты называли центральные улицы, например, Советскую, Зегеля, проспект Победы. Липчане отмечали, что эти улицы удобны для пешеходов, на них широкие тротуары, много кафе.
Также липчане считают красивыми улицы, на которых живут.
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