Общество

58 минут назад

Экс-начальник облздрава возглавил липецкий медицинский колледж

3 783
#кадры #администрация области
Экс-начальник облздрава возглавил липецкий медицинский колледж

Его бессменный на протяжении 35 лет директор Татьяна Степанова ушла на пенсию.

Сегодня был последний день работы директора липецкого медицинского колледжа Татьяны Степановой, которая возглавляла его с 1988 года (!) Накануне ее торжественно отправила на пенсию вице-губернатор Ольга Белоглазова, сказавшая в адрес кандидата педагогических наук Степановой много теплых слов.

Но не беда: коллектив медколледжа возглавит с понедельника доктор медицинских наук Юрий Шуршуков, экс-начальник областного управления здравоохранения.
3 783
#кадры #администрация области

Комментарии (3)

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Выпускник ЛМК 06

31 минуту назад
Очень жаль, что Татьяна Ивановна попадает свой пост. Грамотный специалист, пары по микробиологии с ней помню до сих пор.
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Александр

33 минуты назад
Золотое дно этот мед колледж
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Всем всё вернётся

50 минут назад
Закон бумеранга никто отменить не в силах
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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