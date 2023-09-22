Общество
58 минут назад
Экс-начальник облздрава возглавил липецкий медицинский колледж
Его бессменный на протяжении 35 лет директор Татьяна Степанова ушла на пенсию.
Сегодня был последний день работы директора липецкого медицинского колледжа Татьяны Степановой, которая возглавляла его с 1988 года (!) Накануне ее торжественно отправила на пенсию вице-губернатор Ольга Белоглазова, сказавшая в адрес кандидата педагогических наук Степановой много теплых слов.
Но не беда: коллектив медколледжа возглавит с понедельника доктор медицинских наук Юрий Шуршуков, экс-начальник областного управления здравоохранения.
Но не беда: коллектив медколледжа возглавит с понедельника доктор медицинских наук Юрий Шуршуков, экс-начальник областного управления здравоохранения.
Выпускник ЛМК 06
Александр
Всем всё вернётся