Общество
сегодня, 10:21
Штрафы лучше предупреждений: суды начали наказывать энергетиков рублем за просроченные раскопки
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Каждая третья яма на газонах, дорогах и тротуарах Липецка — с истекшим ордером на земляные работы.
Легендарному мафиози Аль Капоне приписывают фразу: «Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом». По этому же принципу стал работать департамент развития территории мэрии Липецка. От устных и письменных предостережений энергетикам за не вовремя восстановленное благоустройство на местах земляных работ чиновники перешли к судебным искам.
— По двум нашим материалам компанию «РВК-Липецк» суд уже оштрафовал на 20 тысяч рублей, — сообщила членам комиссии Липецкого горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета председатель департамента развитии территории Ольга Логинова.
По информации мэрии, по состоянию на конец августа управление главного смотрителя выдало энергетикам 920 разрешений на раскопки, срок завершения работ истек по 311 из них. Но если в прошлом году из-за моратория на проверки бизнеса чиновники могли лишь направлять ресурсным организациям не имеющие никаких правовых последствий предостережения, то с 28 июня этого года правительство РФ исключило из проекционных мер проверки хозяйствующих субъектов в части благоустройства. Мэрия от слов перешла к делу, начав направлять в суды материалы проверок по нарушенным срокам восстановления мест проведения земляных работ.
— Очень часто бывает при первых дня работы, что на месте раскопок нет ни ограждений, ни информационных табличек о том, кто и на какой срок выполняет работы. В ближайшие годы в городе будет много земляных работ, учитывая инвестиционные программы ресурсников. Нам крайне важно приучить подрядчиков к культуре проведения этих работ, — обратился к чиновникам председатель комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
В решении комиссии депутаты рекомендовали мэрии усилить контроль над подрядчиками в части восстановления нарушенного благоустройства после проведения раскопок.
— По двум нашим материалам компанию «РВК-Липецк» суд уже оштрафовал на 20 тысяч рублей, — сообщила членам комиссии Липецкого горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета председатель департамента развитии территории Ольга Логинова.
По информации мэрии, по состоянию на конец августа управление главного смотрителя выдало энергетикам 920 разрешений на раскопки, срок завершения работ истек по 311 из них. Но если в прошлом году из-за моратория на проверки бизнеса чиновники могли лишь направлять ресурсным организациям не имеющие никаких правовых последствий предостережения, то с 28 июня этого года правительство РФ исключило из проекционных мер проверки хозяйствующих субъектов в части благоустройства. Мэрия от слов перешла к делу, начав направлять в суды материалы проверок по нарушенным срокам восстановления мест проведения земляных работ.
— Очень часто бывает при первых дня работы, что на месте раскопок нет ни ограждений, ни информационных табличек о том, кто и на какой срок выполняет работы. В ближайшие годы в городе будет много земляных работ, учитывая инвестиционные программы ресурсников. Нам крайне важно приучить подрядчиков к культуре проведения этих работ, — обратился к чиновникам председатель комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
В решении комиссии депутаты рекомендовали мэрии усилить контроль над подрядчиками в части восстановления нарушенного благоустройства после проведения раскопок.
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Так что будет отговорка.
как зачем?
ворчиха
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Местный