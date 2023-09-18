Общество

сегодня, 10:21

Штрафы лучше предупреждений: суды начали наказывать энергетиков рублем за просроченные раскопки

5 211
#благоустройство
Штрафы лучше предупреждений: суды начали наказывать энергетиков рублем за просроченные раскопки

Каждая третья яма на газонах, дорогах и тротуарах Липецка — с истекшим ордером на земляные работы.

Легендарному мафиози Аль Капоне приписывают фразу: «Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом». По этому же принципу стал работать департамент развития территории мэрии Липецка. От устных и письменных предостережений энергетикам за не вовремя восстановленное благоустройство на местах земляных работ чиновники перешли к судебным искам.

— По двум нашим материалам компанию «РВК-Липецк» суд уже оштрафовал на 20 тысяч рублей, — сообщила членам комиссии Липецкого горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета председатель департамента развитии территории Ольга Логинова.

По информации мэрии, по состоянию на конец августа управление главного смотрителя выдало энергетикам 920 разрешений на раскопки, срок завершения работ истек по 311 из них. Но если в прошлом году из-за моратория на проверки бизнеса чиновники могли лишь направлять ресурсным организациям не имеющие никаких правовых последствий предостережения, то с 28 июня этого года правительство РФ исключило из проекционных мер проверки хозяйствующих субъектов в части благоустройства. Мэрия от слов перешла к делу, начав направлять в суды материалы проверок по нарушенным срокам восстановления мест проведения земляных работ.

— Очень часто бывает при первых дня работы, что на месте раскопок нет ни ограждений, ни информационных табличек о том, кто и на какой срок выполняет работы. В ближайшие годы в городе будет много земляных работ, учитывая инвестиционные программы ресурсников. Нам крайне важно приучить подрядчиков к культуре проведения этих работ, — обратился к чиновникам председатель комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

В решении комиссии депутаты рекомендовали мэрии усилить контроль над подрядчиками в части восстановления нарушенного благоустройства после проведения раскопок.
5 211
#благоустройство

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Так что будет отговорка.

6 минут назад
У рвк-липецк не хватает не ограждений ни табличке. Они ещё взяли манеру наблюдать после ремонтов трубопроводов, а вдруг опять рванёт? Вот и получается раскопки по 3-5 месяцев.
ответить

как зачем?

29 минут назад
ворчиха, протокол писать. Тут меньше, чем управлением, не справиться.
ответить

ворчиха

36 минут назад
зачем вообще это управление? пальчиком грозить? Департамент ЖКХ, Управление ЖКХ, Госжилинспекция, управление главного смотрителя, управление дорог и благоустройства...Сколько управлений, а спросить не с кого . А этот орган только отписками и занимается
ответить

Битюг

52 минуты назад
Побои лучше штрафов. Пытки лучше побоев. В департаменте развития территории вакансии есть?
ответить

Местный

52 минуты назад
Одна брошенная раскопка 10 тыс. Вы серьёзно? Зато если нашёл на улице деньги, то до 7 лет.
ответить
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

У губернатора — новый заместитель, а начальник облздрава уходит в оставку
#кадры
4
У губернатора — новый заместитель, а начальник облздрава уходит в оставку

38 минут назад

Общество
Сегодня в Липецке: садоводческие маршруты сокращают, отдых за границей теперь - для бедных?
#Сегодня в Липецке
32
Сегодня в Липецке: садоводческие маршруты сокращают, отдых за границей теперь - для бедных?

сегодня, 07:00

Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
#Отключения воды #отключения света
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 15:54

Общество
Процентная ставка по кредиту: снизить – возможно?
#Гайд #банковская ставка
2
Процентная ставка по кредиту: снизить – возможно?

вчера, 13:43

Общество
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
44
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...

вчера, 09:15

Общество
Статистика: в августе в Липецкой области заметно подорожали мясо, дизельное топливо и плата за общес...
#статистика #цены
94
Статистика: в августе в Липецкой области заметно подорожали мясо, дизельное топливо и плата за общес...

16.09.2023 10:41

Общество