К тушению пожара в Воронежском заповеднике на территории Усманского района привлекается авиация
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Происшествия
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сегодня, 14:58
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Пожар в биосферном заповеднике тушит авиация
Борьба с огнем продолжается вторые сутки.
Жители Усмани публикую фото и видео стоящего над заповедником дыма
Также с заявлением выступил руководитель ГУ МЧС по Липецкой области Василий Разумнов. Он сообщил, что необходимые меры по локализации возгорания были приняты, но порывы ветра не дали потушить пламя.
— С огнем борются более 150 человек с помощью 55 единиц техники, — сообщил Василий Разумнов.
Напомним, что на месте возгорание второй день наблюдается сильное задымление. Вблизи очага пожара находятся два населённых пункта. По оперативным данным, прямой угрозы им нет.
Ситуацию контролируюткак представители муниципальной и сельской власти на местах, так и региональное управление Роспотребнадзора с прокуратурой Липецкой области.
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