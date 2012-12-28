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сегодня, 14:58
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Пожар в биосферном заповеднике тушит авиация

Борьба с огнем продолжается вторые сутки.

Правительство Липецкой области сообщило о том, что в тушении лесного пожара Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова на территории Усманского района будет задействован вертолет МЧС и самолет. Площадь пожара составляет уже более 40 гектаров. 
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Жители Усмани публикую фото и видео стоящего над заповедником дыма

Также с заявлением выступил руководитель ГУ МЧС по Липецкой области Василий Разумнов. Он сообщил, что необходимые меры по локализации возгорания были приняты, но порывы ветра не дали потушить пламя.

— С огнем борются более 150 человек с помощью 55 единиц техники, — сообщил Василий Разумнов.

Напомним, что на месте возгорание второй день наблюдается сильное задымление. Вблизи очага пожара находятся два населённых пункта. По оперативным данным, прямой угрозы им нет.

Ситуацию контролируюткак представители муниципальной и сельской власти на местах, так и региональное управление Роспотребнадзора с прокуратурой Липецкой области.
пожар
заповедник
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Комментарии (5)

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Сначала новые
К РЖД
10 минут назад
Иск должен быть, почему сухостой по линией не срубили, это их зона ответственности
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ттт
38 минут назад
это ж заповедник, они созданы для сохранения природных процессов от участия человека. Лесной пожар - природный процесс. Пока не угрожает людям - все нормально, так и должно быть. Как сгорит - так и заново вырастит. Вы ещё зайцев начните от волков и лис защищать.
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Скажите
38 минут назад
А простым людям можно помочь?
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Валера
54 минуты назад
Может помощь от горожан нужна? Мы быстро если что
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Дворник2
45 минут назад
Ваш сарказм, не уместен!!!
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