Спорт

22 минуты назад

Главного тренера «Металлурга» решили отправить в отставку

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#Сергей Первушин #футбол #"Металлург"
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Главного тренера «Металлурга» решили отправить в отставку

Хотя ситуация в турнирной таблице пока далека от критической.

По данным GOROD48 из собственных источников, сегодня главного тренера липецких футболистов Сергея Первушина вызвали «на ковёр» в областное управление по физкультуре и спорта, где предложили покинуть свой пост.

Контракт у тренера действует до конца текущего сезона т.е. до начала следующего лета. Но работодатель вправе расторгнуть соглашение, если его не устроят результаты.

Крайний матч «Металлург» проиграл в гостях «Челябинску» - 1:2 и опустился на 6-е место в турнирной таблице. «Сталевары» не попадают в «золотую четвёрку», которая весной переберётся в сильнейшую подгруппу и продолжат борьбу за выход в первую лигу. Напомним, что при заключении контракта с Первушиным именно возвращение в «Лучшую лигу мира» за два сезона т.е. по итогам текущего чемпионата-2023/24 называли общественности в качестве цели «Металлурга». Первушин, правда, позже опроверг, что у него в договоре прописан соответствующий пункт.

К слову, ситуация в турнирной таблице у «Металлурга» пока сложилась не критическая. От заветного 4-го места «сталеваров» отделяют всего три очка — цена одной победы.

Комментариев от руководства областного управления по физкультуре и спорта и ФК «Металлург» оперативно получить не удалось. Не отвечает и телефон самого Сергея Первушина.

Фамилию преемника Сергея Первушина никто не называет. В Telegram-каналах предполагают, что им может стать 56-летний Сергей Машнин, который тренировал команду до Первушина в течение 12 лет и в 2021 году вывел ее в ФНЛ (ныне — первую лигу). Последнее время Машнин работал советником генерального директора «Металлурга».

Следующий матч у «Металлурга» 23 сентября дома с одним из прямых конкурентов — пермским «Амкаром». Подготовку в нему «сталевары» начнут под руководством второго тренера Владимира Рогачёва, а затем будут ждать развития событий.

2 126
#Сергей Первушин #футбол #"Металлург"
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Комментарии (2)

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Старый фанат

5 минут назад
А кого взамен? Гвардиола к нам не поедет
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Сергей

7 минут назад
Менять будут шило на мыло. У обоих тренеров оборонительная тактика. Игроки играют очень медленно, следуя заброс мяча и тупой навал, куда выведет.
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