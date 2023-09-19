Происшествия
сегодня, 15:16
Ленин на Соколе стал демоном
9 1029
Полицейские разыскивают вандалов.
Памятник Ленину на площади Константиновой изрисовали черной краской. «Демон» — написали вандалы на постаменте.
— Полиция проведет проверку обстоятельств произошедшего, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
— Полиция проведет проверку обстоятельств произошедшего, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
9 1029
Только
Липчанин
И как
Только
Саша с Уралмаша
КГБ ,
Гомерический хохот
Нонка
Вася