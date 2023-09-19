Происшествия

сегодня, 15:16

Ленин на Соколе стал демоном

9 1029
#вандализм
1
Ленин на Соколе стал демоном

Полицейские разыскивают вандалов.

Памятник Ленину на площади Константиновой изрисовали черной краской. «Демон» — написали вандалы на постаменте.

— Полиция проведет проверку обстоятельств произошедшего, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

9 1029
#вандализм
1

Комментарии (9)

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Только

20 минут назад
И как, чьё-либо мнение о величии этих людей не является истиной в последней инстанции.
ответить

Липчанин

22 минуты назад
Мракобесы постарались.
ответить

И как

28 минут назад
Только, это отрицает их величие?
ответить

Только

31 минуту назад
КГБ ,, взаимно терпеть не могли друг друга и Ленин предостерегал о опасности допуска Сталина к власти.
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Саша с Уралмаша

32 минуты назад
КГБ ,, ну и Михал Сергееич, конечно.
ответить

КГБ ,

50 минут назад
демоны сделали это ! Ленин и Сталин ,два самых выдающихся деятелей нашего государства и мира !
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Гомерический хохот

сегодня, 15:43
Нонка, Хотеи написать ремонт, но не хватило места. Чего вы все так возбудились?))))))
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Нонка

сегодня, 15:41
Ну может и не совсем Демон !?
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Вася

сегодня, 15:38
Издержки нынешнего образования
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