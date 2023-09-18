Общество
46 минут назад
Юрий Шуршуков: «Новому надо уступить дорогу»
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Облздрав с приставкой и.о. возглавит на этой неделе заместитель руководителя ведомства Александр Голиков.
Как мы уже сообщали, сегодня губернатор Игорь Артамонов сообщил об уходе с должности начальника областного управления здравоохранения Юрия Шуршукова.
Сам 52-летний Юрий Шуршуков рассказал GOROD48, что решение об уходе он принял самостоятельно:
— Сегодня нужны люди с новыми идеями развития здравоохранения области. Новому надо уступить дорогу. Я же хочу поблагодарить губернатора Игоря Артамонова и правительство области за всестороннюю поддержку и предоставленную мне возможность реализовать ряд общественно значимых проектов. За последние три года смертность в регионе, например, сократилась в полтора раза. По этому показателю наш регион — в пятерке лучших в ЦФО. Сердечно благодарю своих многочисленных коллег. За счет грамотной командной работы медицинского сообщества области нам удавалось справляться с самыми сложными вызовами и рисками для общественного здоровья, а коллектив управления здравоохранения всегда был мне поддержкой во всех начинаниях.
Свою дальнейшую работу доктор медицинских наук Юрий Шуршуков намерен, по его словам, связать с подготовкой медицинских кадров для здравоохранения области. Он уходит в Липецкий медицинский колледж.
Юрий Шуршуков родился в 1971 году в Хабаровском крае. Врач-гинеколог. В 1994-1996 годах обучался в клинической ординатуре Воронежской медакадемии имени Н.Н. Бурденко, затем там же работал ассистентом кафедры акушерства и гинекологии. С 1997 года — врач Липецкой ЦРБ, в 1999-2002 годах — заведующий гинекологическим отделением областной клинической больницы. Работал в облздраве на разных должностях. С приставкой и.о. возглавлял ведомство с декабря 2016 года.
Юрий Шуршуков, один из последних членов команды Олега Королева, который остался в областной власти после смены губернатора (кроме него у руля — бывший первый вице-губернатор Юрий Божко — ныне начальник областного управления лесного хозяйства и вице-губернатор-начальник областного управления финансов Вячеслав Щеглеватых). При этом осенью 2018 года, когда Игорь Артамонов был еще и.о. главы региона, Юрий Шуршуков написал было заявление об увольнении по собственному желанию, но Игорь Артамонов его не принял.
Сам 52-летний Юрий Шуршуков рассказал GOROD48, что решение об уходе он принял самостоятельно:
— Сегодня нужны люди с новыми идеями развития здравоохранения области. Новому надо уступить дорогу. Я же хочу поблагодарить губернатора Игоря Артамонова и правительство области за всестороннюю поддержку и предоставленную мне возможность реализовать ряд общественно значимых проектов. За последние три года смертность в регионе, например, сократилась в полтора раза. По этому показателю наш регион — в пятерке лучших в ЦФО. Сердечно благодарю своих многочисленных коллег. За счет грамотной командной работы медицинского сообщества области нам удавалось справляться с самыми сложными вызовами и рисками для общественного здоровья, а коллектив управления здравоохранения всегда был мне поддержкой во всех начинаниях.
Свою дальнейшую работу доктор медицинских наук Юрий Шуршуков намерен, по его словам, связать с подготовкой медицинских кадров для здравоохранения области. Он уходит в Липецкий медицинский колледж.
Юрий Шуршуков родился в 1971 году в Хабаровском крае. Врач-гинеколог. В 1994-1996 годах обучался в клинической ординатуре Воронежской медакадемии имени Н.Н. Бурденко, затем там же работал ассистентом кафедры акушерства и гинекологии. С 1997 года — врач Липецкой ЦРБ, в 1999-2002 годах — заведующий гинекологическим отделением областной клинической больницы. Работал в облздраве на разных должностях. С приставкой и.о. возглавлял ведомство с декабря 2016 года.
Юрий Шуршуков, один из последних членов команды Олега Королева, который остался в областной власти после смены губернатора (кроме него у руля — бывший первый вице-губернатор Юрий Божко — ныне начальник областного управления лесного хозяйства и вице-губернатор-начальник областного управления финансов Вячеслав Щеглеватых). При этом осенью 2018 года, когда Игорь Артамонов был еще и.о. главы региона, Юрий Шуршуков написал было заявление об увольнении по собственному желанию, но Игорь Артамонов его не принял.
4 905