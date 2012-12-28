Насильник с мачете получил пять лет по приговору суда

Жертве насилия удалось убежать и вызвать полицейских.



Вынесен приговор жителю Липецкого округа, признанного судом виновном в совершении преступления против половой неприкосновенности. Как сообщает областное управление Следственного комитета, по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения, соединенные с угрозой убийством) фигурант дела получил пять лет колонии общего режима.Преступление было совершено осенью 2022 года в селе Копцевы Хутора.«Угрожая своей гостье убийством и демонстрируя в подтверждение своих слов туристический мачете, обвиняемый совершил преступление против её половой неприкосновенности. Потерпевшей удалось выбежать из дома и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы», — рассказали в Следкоме.