45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области
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Происшествия
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сегодня, 13:35
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Насильник с мачете получил пять лет по приговору суда
Жертве насилия удалось убежать и вызвать полицейских.
Преступление было совершено осенью 2022 года в селе Копцевы Хутора.
«Угрожая своей гостье убийством и демонстрируя в подтверждение своих слов туристический мачете, обвиняемый совершил преступление против её половой неприкосновенности. Потерпевшей удалось выбежать из дома и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы», — рассказали в Следкоме.
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