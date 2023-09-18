Происшествия
33 минуты назад
Кражу 60 пачек масла записала камера наблюдения
22-летнего липчанина подозревают в кражах продуктов из магазинов, которые произошли в апреле и сентябре этого года.
22-летнего липчанина подозревают в краже из магазина 60 пачек сливочного масла на сумму 5 344 рубля.
«Вечером 12 сентября подозреваемый взял коробки с маслом витрины холодильника и спешно покинул магазин, не оплатив покупку. Ранее мужчина уже попадался на краже: в апреле этого года он набрал в сумку несколько упаковок сыра и масла на общую сумму около 2800 рублей и, минуя кассовую зону, покинул торговый зал липецкого магазина», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В отношении липчанина возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
«Вечером 12 сентября подозреваемый взял коробки с маслом витрины холодильника и спешно покинул магазин, не оплатив покупку. Ранее мужчина уже попадался на краже: в апреле этого года он набрал в сумку несколько упаковок сыра и масла на общую сумму около 2800 рублей и, минуя кассовую зону, покинул торговый зал липецкого магазина», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В отношении липчанина возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Соседка