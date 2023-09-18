Происшествия

33 минуты назад

Кражу 60 пачек масла записала камера наблюдения

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#кража

22-летнего липчанина подозревают в кражах продуктов из магазинов, которые произошли в апреле и сентябре этого года.

22-летнего липчанина подозревают в краже из магазина 60 пачек сливочного масла на сумму 5 344 рубля.

«Вечером 12 сентября подозреваемый взял коробки с маслом витрины холодильника и спешно покинул магазин, не оплатив покупку. Ранее мужчина уже попадался на краже: в апреле этого года он набрал в сумку несколько упаковок сыра и масла на общую сумму около 2800 рублей и, минуя кассовую зону, покинул торговый зал липецкого магазина», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В отношении липчанина возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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#кража

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