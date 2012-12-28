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Происшествия
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сегодня, 10:07
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57-летняя женщина попалась с поддельными правами
Факт подделки вскрылся при проверке документов инспектором ДПС в Добровском районе.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 14 сентября прошлого года женщина ехала за рулём автомобиля «Лада 210740» в Добровском районе и была остановлена инспектором ДПС. При проверке документов и вскрылся факт подделки.
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