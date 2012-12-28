С раннего утра лесной пожар в Усманском районе тушат вертолетами

Два вертолета прилетели в Липецкую область из Жуковского центра МЧС.

С рассветом возобновлено тушение лесного пожара на территории воронежского биосферного заповедника с воздуха.Как сообщили в правительстве Липецкой области, тушат огонь в местах самого интенсивного горения два вертолета, прибывшие из Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России.Лесной пожар на усманском участке воронежского заповедника бушует уже третьи сутки.