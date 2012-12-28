Вор в законе Гия Самтредский, смотрящие и заместитель начальника тюрьмы осуждены в Липецкой области
На трех из четырех пляжах Липецка вода небезопасна для купания по микробиологическим показателям
Пожар в заповеднике начался с падения сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей
К тушению пожара в Воронежском заповеднике на территории Усманского района привлекается авиация
Происшествия
426
сегодня, 07:48
1
С раннего утра лесной пожар в Усманском районе тушат вертолетами
Два вертолета прилетели в Липецкую область из Жуковского центра МЧС.
Как сообщили в правительстве Липецкой области, тушат огонь в местах самого интенсивного горения два вертолета, прибывшие из Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России.
Лесной пожар на усманском участке воронежского заповедника бушует уже третьи сутки.
0
2
1
0
0
Комментарии (1)