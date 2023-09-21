Общество

сегодня, 10:25

На строительство 40-метровой лестницы на улице Нижней Логовой отвели год

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#благоустройство
На строительство 40-метровой лестницы на улице Нижней Логовой отвели год

В управлении главного смотрителя Липецка уверяют, что подрядчик справится с заданием гораздо раньше отведенного муниципальным контрактом срока.

Жителей улицы Нижней Логовой поразил паспорт объекта реконструкции пешеходного спуска в районе 7-го и 9-го домов, на котором указана продолжительность выполнения работ — год! Реконструкция развалившегося, напоминающего горную осыпь лестничного марша длиной менее 40 метров началась в третьем квартале этого года, а закончиться должна в третьем квартале следующего.

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В управлении главного смотрителя Липецка нам рассказали, что на самом деле подрядчик, УК «Комфорт-Л», должен был начать ремонт в следующем году, но сделал это уже в сентябре. Задачу осложнила труднодоступность места работ для строительной техники, поэтому бетонирование лестницы подрядчик будет производить вручную. Возможно, компания справится с заданием уже в этом году, по крайней мере такое желание у строителей есть.

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УК «Комфорт-Л» по этому же муниципальному контракту ценой 16,1 млн рублей со сроком исполнения 1 августа 2024 года обязано благоустроить еще несколько пешеходных зон: в районе улицы Плеханова, 3, улицы Индустриальной, 3, у дома №19 в 15-м микрорайоне, у дома №157 на улице Салтыкова-Щедрина, у дома №28 на улице Льва Толстого, у дома №40 на улице Терешковой по региональной программе «Формирование современной городской среды в Липецкой области». Компании в зависимости от технических заданий, разных для каждого объекта, нужно демонтировать остатки существующего асфальта и тротуарной плитки, забетонировать основания пешеходных зон, смонтировать новые бетонные или гранитные ступени, а также металлоконструкции, посадить новые деревья и кустарники. На общестроительные работы заказчик потребовал 4-5 лет гарантии. Также подрядчик обязан предоставить гарантию на приживаемость посаженных растений сроком не менее года с момента подписания актов приемки работ.

Заказчика не удивляет, что его подрядчик — управляющая компания. «Комфорт-Л» в прошлом году благоустроил в Липецке два сквера — Ксении Константиновой на Соколе и Чернобыльцам на улице Механизаторов (из-за ряда дополнительных работ в последнем случаеподрядчик просрочил сдачу объекта на месяц). Больших претензий к работе этой компании в УГС Липецка пока нет.

Если говорить о двухлетнем контракте на благоустройство восьми пешеходных зон, то подрядчик уже закончил восстановление спуска на улице Плеханова, 3 и заканчивает работы у дома №19 в 15-м микрорайоне.
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#благоустройство

Комментарии (1)

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Саша

сегодня, 10:40
Железную конструкцию не судьба установить??? Дешевле и быстрее!!!
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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