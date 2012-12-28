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Происшествия
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сегодня, 20:43
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«ВАЗ» влетел под грузовик на улице Зои Космодемьянской
В аварии пострадали четыре человека — водитель и трое его пассажиров, в том числе 2-летний ребенок.
«По предварительным данным, в аварии получили травмы 27-летний водитель легкового автомобиля и три его пассажира 23-х, 19-ти и двух лет», — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.
Обстоятельства ДТП будут установлены в результате расследования. На месте аварии работают сотрудники полиции.
UPD. По данным МЧС, пострадавших в аварии пятеро. Помимо водителя, это две 23-летних девушки, у одной сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, у второй – ушибы, 2-летняя девочка, которая получила тупую травму живота, самые тяжелые ранения у 19-летнего парня — открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, травматический шок.
Взрослые госпитализированы в БСМП, ребенок в областную детскую больницу.
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