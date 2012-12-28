Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: внутренний крик и фантастические траты на выпускной в детском саду
Общество
Вор в законе Гия Самтредский, смотрящие и заместитель начальника тюрьмы осуждены в Липецкой области
Общество
На улице Ушинского появились частные парковки
Общество
На трех из четырех пляжах Липецка вода небезопасна для купания по микробиологическим показателям
Общество
Насильник с мачете получил пять лет по приговору суда
Происшествия
Пожар в заповеднике начался с падения сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей
Происшествия
И снова красный уровень в Ельце
Происшествия
Пожар в биосферном заповеднике тушит авиация
Происшествия
57-летняя женщина попалась с поддельными правами
Происшествия
К тушению пожара в Воронежском заповеднике на территории Усманского района привлекается авиация
Общество
Читать все
«ВАЗ» влетел под грузовик на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
Цены на бензин в Липецкой области снова растут
Общество
Пожар в Усманском районе будут тушить авиационные группы из Москвы и Астрахани
Происшествия
«Дмитрий Аленичев вспомнил меня спустя двадцать лет»
Спорт
В Липецкой области 7 700 должников по алиментам
Общество
В прямом эфире «Матч-ТВ» Кристина Королёва выиграла командный чемпионат России
Спорт
В Ельце — угроза атаки БПЛА
Происшествия
ФК «Елец» потерпел самое крупное поражение в своей истории
Спорт
Желтый уровень тревоги объявлен в Липецкой области
Происшествия
Пожар в заповеднике: в селе Студенки выявлено содержание взвешенных веществ и сажи выше нормативов
Общество
Читать все
Происшествия
1351
сегодня, 20:43
9

«ВАЗ» влетел под грузовик на улице Зои Космодемьянской

В аварии пострадали четыре человека — водитель и трое его пассажиров, в том числе 2-летний ребенок.

Сегодня примерно в 18:15 на улице Зои Космодемьянской в Липецке автомобиль «ВАЗ-2114» врезался в припаркованный грузовик «Ивеко». Авария произошла напротив дома №146.

«По предварительным данным, в аварии получили травмы 27-летний водитель легкового автомобиля и три его пассажира 23-х, 19-ти и двух лет», — рассказали GOROD48  в областном управлении МВД. 

Обстоятельства ДТП будут установлены в результате расследования.  На месте аварии работают сотрудники полиции.

UPD. По данным МЧС, пострадавших в аварии пятеро. Помимо водителя, это две 23-летних девушки, у одной сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, у второй – ушибы, 2-летняя девочка, которая получила тупую травму живота, самые тяжелые ранения у 19-летнего парня — открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, травматический шок.

Взрослые госпитализированы в БСМП, ребенок в областную детскую больницу.




Авария
ДТП
1
5
4
2
0

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
инотаз
5 минут назад
в инотазу были бы на глушняк
Ответить
Автобомжи ,
13 минут назад
они такие ,или кого нибудь собьют ,или сами налетят на что нибудь !
Ответить
АвтоВаз
19 минут назад
Самые убитые на голову, водилы ржавых зубил и классики.Машина есть- мозгов нет.
Ответить
Общество
46 минут назад
Вотнадо на автобусе ездтть .
Ответить
Чавеллы
52 минуты назад
Почему они творят на дорогах что хотят, в Грязях обнаглели просто.
Ответить
Цыгани
54 минуты назад
Гоняют как бешеные да без ВУ, а гаи их не видит!
Ответить
Липа
сегодня, 21:16
Зато успел на своём тазу!!! И кто там про мотоциклистов гневит?? Вы автодятлы первые опасны для всех!!!
Ответить
жуть-жуткая
сегодня, 21:06
Читать-писать не умею , а машину водить умею.....
Ответить
пешеход
сегодня, 20:58
Индейцы-морро. Это в их стиле, таким водятлам даже стоячие грузовики мешают.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить