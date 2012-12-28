«ВАЗ» влетел под грузовик на улице Зои Космодемьянской

В аварии пострадали четыре человека — водитель и трое его пассажиров, в том числе 2-летний ребенок.





В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня примерно в 18:15 на улице Зои Космодемьянской в Липецке автомобиль «ВАЗ-2114» врезался в припаркованный грузовик «Ивеко». Авария произошла напротив дома №146.«По предварительным данным, в аварии получили травмы 27-летний водитель легкового автомобиля и три его пассажира 23-х, 19-ти и двух лет», — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.Обстоятельства ДТП будут установлены в результате расследования. На месте аварии работают сотрудники полиции.По данным МЧС, пострадавших в аварии пятеро. Помимо водителя, это две 23-летних девушки, у одной сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, у второй – ушибы, 2-летняя девочка, которая получила тупую травму живота, самые тяжелые ранения у 19-летнего парня — открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, травматический шок.Взрослые госпитализированы в БСМП, ребенок в областную детскую больницу.



