31 минуту назад
Председателем Липецкого областного Совета избран Владимир Сериков
В областном Совете завершилось тайное голосование по кандидатуре нового председателя. Прежний, Дмитрий Аверов, сегодня сложил полномочия спикера в связи с избранием депутатом Госдумы.
Для процедуры голосования было выдано 28 бюллетеней. За Владимира Серикова проголосовали 27 депутатов. Один бюллетень признан недействительным.
Владимир Сериков родился в 1995 году в Ельце. Окончил МГИМО МИД России. Работал менеджером представительства ОАО «Энергия» в Москве, ведущим специалистом ООО «Объединенный центр исследований и разработок» (ООО «РН-ЦИР»). С августа 2020 по ноябрь 2022 года — коммерческий директор АО «Энергия», с ноября 2022 года — генеральный директор АО «Энергия».
В 2021 году Владимир Сериков был избран депутатом Липецкого областного Совета депутатов. Является председателем комитета по законодательству и правовым вопросам. Член партии «Единая Россия».
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