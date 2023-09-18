Политика

31 минуту назад

Председателем Липецкого областного Совета избран Владимир Сериков

7 483
#Липецкий областной Совет #Владимир Сериков #Дмитрий Аверов
Председателем Липецкого областного Совета избран Владимир Сериков

В областном Совете завершилось тайное голосование по кандидатуре нового председателя. Прежний, Дмитрий Аверов, сегодня сложил полномочия спикера в связи с избранием депутатом Госдумы.

В бюллетене для голосования значился только один кандидат — 28-летний выдвиженец «Единой России» генеральный директор АО «Энергия» Владимир Сериков.

Для процедуры голосования было выдано 28 бюллетеней. За Владимира Серикова проголосовали 27 депутатов. Один бюллетень признан недействительным.  

Владимир Сериков родился в 1995 году в Ельце. Окончил МГИМО МИД России. Работал менеджером представительства ОАО «Энергия» в Москве, ведущим специалистом ООО «Объединенный центр исследований и разработок» (ООО «РН-ЦИР»). С августа 2020 по ноябрь 2022 года — коммерческий директор АО «Энергия», с ноября 2022 года — генеральный директор АО «Энергия».

В 2021 году Владимир Сериков был избран депутатом Липецкого областного Совета депутатов. Является председателем комитета по законодательству и правовым вопросам. Член партии «Единая Россия». 

7 483
#Липецкий областной Совет #Владимир Сериков #Дмитрий Аверов

Комментарии (7)

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Рад

11 минут назад
за нового председателя и за облсовет.
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Электорат

11 минут назад
Ай да наши сладенькие депутаты, ай да молодцы! Выбрали нового спикера облсовета
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Житель Липецка

12 минут назад
В армии где служил?
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Коммунист

17 минут назад
Поздравляем. Успехов в работе на благо стабильности
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Серый

18 минут назад
Член партии и внук, главное голосование было тайное...
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гость

20 минут назад
Номинальная должность, кто-то должен занять, разве что-то измениться?
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Член партии и внук

26 минут назад
И это главное!
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